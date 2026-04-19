Verstappen reageert geschokt op overlijden Miettinen na zaterdag op de Nürburgring

Race 1 van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers zou op zaterdagavond verreden worden, maar er was nog geen halfuur van de vier uur voorbij of de race werd stilgelegd vanwege een uiteindelijk fataal ongeluk. Max Verstappen heeft erop gereageerd.

Na Klostertal richting Steilstrecke, de haarspeldbocht voor de Karussell, waren zeven auto's gecrasht vanwege vloeistoffen op de baan. Eén daarvan was Keeevin Motorsport-coureur Juha Miettinen. "De coureur overleed in het medisch centrum, nadat alle pogingen tot reanimatie niet succesvol waren", luidde een statement van de organisatie. De zes andere coureurs gingen naar het medisch centrum voor checks uit voorzorg. Manthey liet aan onder andere GPFans weten dat hun coureur Björn Griesemann oké was.

Verstappen reageert

De sfeer is logischerwijs somber op de Nürburgring. Net als de andere deelnemers is ook Verstappen kapot van het nieuws. "Ik ben geschokt door wat er gebeurd is. Autosport is iets waar we allemaal van houden, maar in tijden als dit is het een herinnering aan hoe gevaarlijk het ook kan zijn. Ik betuig mijn oprechte medeleven aan Juha's familie en geliefden", schrijf de Mercedes-AMG-coureur op zijn social media.

Gerelateerd