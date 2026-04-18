Hoewel George Russell graag tegen Max Verstappen in de Formule 1 racet, geeft hij toe dat hij een vertrek van de Nederlander ook weer niet zou betreuren. Verstappen heeft al vier kampioenschappen achter zijn naam staan en Russell stelt dat de Nederlander daardoor in een luxepositie zit en vooral dingen moet gaan doen waar hij een lach van krijgt.

Verstappen is het hele seizoen al kritisch op de nieuwe manier van racen in de Formule 1. Daarin is hij overigens niet de enige, maar wel de eerste en meest vocale coureur. De Nederlander heeft daarnaast in het raceweekend in Japan gehint op een mogelijk vertrek en dat zou mede te maken hebben met die nieuwe manier van rijden. Russell legt bij Sky Sports F1 zijn kijk op de klachten van Verstappen uit en stelt dat het ook te maken heeft met de competitiviteit van Red Bull op dit moment.

Russell hoopt dat Verstappen blijft, maar is ook weer niet rouwig bij vertrek

“Formule 1 is groter dan welke coureur dan ook. Je wil Max natuurlijk niet kwijtraken, want we vinden het allemaal genieten om tegen hem te racen. Het [nieuwe reglement] is gewoon een onderdeel van de Formule 1,” zo ziet Russell Verstappen liever niet vertrekken, maar benadrukt hij ook dat veranderingen bij de sport horen. “Ik genoot bijvoorbeeld niet van het racen met de 2022-auto, toen we last hadden van porpoising, waardoor iedereen zijn rug eraan kapot ging. De auto was groot en zwaar, en in de hogesnelheidsbochten was het niet fijn om erdoorheen te rijden, maar hij had toen niet dezelfde klachten, want hij was aan het winnen,” zo wijst Russell naar de dominantie van Verstappen.

Red Bull lijkt momenteel een middenmoter en de klachten zijn dan ook anders dan bij de topteams: “De klachten die hij nu heeft, zijn anders dan die van Mercedes, Ferrari en McLaren, want wij staan aan de voorkant van het veld. Dat is vrij normaal.”

'Verstappen heeft behaald waar meeste coureurs van dromen'

Dat Verstappen nu klaagt, vindt Russell ook wel een beetje misplaatst: “Ik begrijp de frustraties wel, maar hij heeft bereikt waar de meeste coureurs van dromen: het winnen van een kampioenschap en hij heeft er vier. Aan het einde van de dag kom je op een punt waarop er voor hem niet zoveel meer te bereiken is. Hij heeft al veel vakjes kunnen afvinken en jaagt niet op records, maar hem kennende, en coureurs kennende die soortgelijke prestaties hebben behaald, wil je op een bepaald moment alleen nog maar doen waar je een lach van krijgt. Het rijden op de Nürburgring Nordschleife, ik snap waarom hij daar een glimlach van krijgt.”

Russell zou zelf ook wel in de positie van Verstappen willen zitten: “Ik zou ook wel die kans willen hebben om op de Nordschleife te racen, maar mijn doel nu is om wereldkampioen Formule 1 te worden. Als ik er vier zou hebben, dan zou ik waarschijnlijk hetzelfde doen.”

