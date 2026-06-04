Volgens voormalig teammanager en Formule 1-analist Peter Windsor zou de koningsklasse van de autosport er goed aan doen om de boordradio's tijdens racedagen volledig af te schaffen. De Brit stelt dat een dergelijke maatregel de onvoorspelbaarheid van een regenrace kan nabootsen tijdens droge omstandigheden. Windsor deelde zijn visie tijdens een livestream op zijn eigen YouTube-kanaal, waar hij regelmatig vooruitblikt op de toekomst van de sport richting 2027.

De uitgesproken analist is er een groot voorstander van om zo veel mogelijk verantwoordelijkheid terug te leggen bij de coureurs. Recentelijk uitte de presentator van The Peter Windsor Show al stevige kritiek op de huidige gang van zaken in de sport, waarbij hij aangaf dat rijders te veel als computeroperators worden behandeld door hun teams. Om het talent van de coureurs weer de doorslag te laten geven, pleit hij voor een communicatieverbod. "Het maakt allemaal deel uit van de autosport. Daarom vind ik dat we moeten stoppen met boordradio's op racedagen", aldus Windsor. "De halve chaos in regenraces is altijd leuk. We zouden een manier moeten vinden om dat ook in droge races te krijgen en laat de rijders dan maar een oplossing bedenken."

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Minimaal voordeel in de regen

De discussie over de dynamiek van regenraces kwam op gang na een vraag van een kijker over drievoudig wereldkampioen Max Verstappen en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Beide coureurs hebben tijdens testdagen in Barcelona al met de nieuwe auto's in natte omstandigheden gereden. Windsor vindt het een boeiend thema en vraagt zich af of dit het duo een voorsprong oplevert. "Ik vind dit wel een goede vraag. Heeft Pierre Gasly het ook niet gedaan? Ik denk dat Charles onlangs nog een test deed voor Pirelli", reageert de YouTube-host. Hij richt zich vervolgens tot zijn studiogast Mark Slade, de voormalige race-engineer van onder anderen Kevin Magnussen. "We hebben wel uitzonderingen onder de rijders, met sommigen die al met regenbanden van Pirelli hebben gereden en anderen niet", vult Windsor aan.

Slade tempert echter de verwachtingen rondom een mogelijke voorsprong voor Verstappen en Leclerc. Volgens de ervaren engineer leren de huidige Formule 1-coureurs razendsnel. "Het voordeel zal minimaal zijn, zou ik zeggen. Het is hetzelfde als een baan beter leren kennen. Iedereen pikt de dingen zo snel op", verklaart hij. "Het zou hun een beetje het gevoel geven hoe het gaspedaal reageert met deze motoren en een gevoel geven over de banden, maar ik denk niet dat het iets doorslaggevends is."

Ondanks de nuance van Slade zijn beide mannen het erover eens dat een natte baan de sport ten goede komt. "We willen wel een regenrace, toch?" stelt Windsor enthousiast. Slade sluit zich daar volledig bij aan, mits hij zelf droog staat. "Regenraces zijn altijd leuk, behalve als je zelf in de regen moet staan. Ik hield er zelf vroeger ook van, omdat het dan meer aankomt op wat de rijder doet. Bovendien kun je kleine aanpassingen aanbrengen die eventueel helpen", voegt de voormalig werknemer van Haas toe.

Droge omstandigheden in Monaco

Voorlopig lijkt de gewenste chaos door neerslag echter uit te blijven. Komend weekend staat de achtste ronde van het wereldkampioenschap op het programma in de straten van Monte Carlo voor de Grand Prix van Monaco 2026. Tijdens dit iconische evenement hoeven de teams zich waarschijnlijk weinig zorgen te maken over regenbanden. De weersverwachting voor het prinsdom is overwegend zomers, waarbij de kans op een lokale bui tijdens de racedag op zondag wordt geschat op slechts vijfentwintig procent, wat betekent dat de coureurs het waarschijnlijk op eigen kracht moeten doen op een droog asfalt.

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