De Grand Prix van Miami staat later vandaag op de rol, alleen wordt het de grote vraag onder welke omstandigheden de race gereden wordt en of er überhaupt veilig geracet kan worden. De stad in Florida is op dit moment echter verre van zonnig en het ziet er voorlopig ook niet heel geweldig uit.

Hoewel je eigenlijk hoopt dat alle spektakel op de baan kan plaatsvinden, gaat het dit weekend in Miami vooral over de weersvoorspellingen richting de zondag. Het hele weekend waren er al zorgen over wat er te gebeuren staat op de dag van de race en de FIA besloot - in goed overleg met de teams - alvast voorzorgsmaatregelen te nemen door de race drie uur naar voren te halen, zodat de race hopelijk onder normale omstandigheden afgewerkt kan worden. Dat betekent dat we om 19:00 uur Nederlandse tijd van start gaan in Miami.

Slechte situatie

Inmiddels is het dus ochtend in Florida en zijn teams, coureurs en media richting het circuit waar het vandaag gaat gebeuren. Daardoor weten we nu ook wat de huidige weerstatus is in het zuiden van de Verenigde Staten: het regent flink en ook het onweren is al begonnen. Door de weersomstandigheden zijn fans en personeel ook verteld om de tribunes te verlaten en ergens op een veilige plek te schuilen. Hopelijk valt momenteel het ergste uit de lucht, al zijn de voorspellingen richting later op de dag verre van goed.

This message has been displayed to #F1 fans and personnel at the Miami GP as thunder and lightning looms over South Florida 😬 🌩️ pic.twitter.com/O24f1NL4X6 — GPFans Global (@GPFansGlobal) May 3, 2026

Situation at the track not looking too good….#MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/TILPxIDXxs — deni (@fiagirly) May 3, 2026

Wet arrival early on Sunday morning in Miami. Lots of thunder and lightning (more than I’ve seen in my sheltered life and a lot closer too!). pic.twitter.com/TukRoh0K8z — Scott Mitchell-Malm (@SMitchellF1) May 3, 2026

Miami F1 paddock is getting a proper drenching...: pic.twitter.com/1bH4hLCxTL — Adam Cooper (@adamcooperF1) May 3, 2026

Así estamos en Miami a 5h de la carrera pic.twitter.com/GYhJrDr01U — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) May 3, 2026

The thunderstorms have already started in Miami ⛈️ pic.twitter.com/Q4iCNRplNj — Autosport (@autosport) May 3, 2026

