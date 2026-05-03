Miami

Ochtend in Miami kletsnat: regen en onweer razen over het circuit

Miami — Foto: © IMAGO
Ochtend in Miami kletsnat: regen en onweer razen over het circuit

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De Grand Prix van Miami staat later vandaag op de rol, alleen wordt het de grote vraag onder welke omstandigheden de race gereden wordt en of er überhaupt veilig geracet kan worden. De stad in Florida is op dit moment echter verre van zonnig en het ziet er voorlopig ook niet heel geweldig uit.

Hoewel je eigenlijk hoopt dat alle spektakel op de baan kan plaatsvinden, gaat het dit weekend in Miami vooral over de weersvoorspellingen richting de zondag. Het hele weekend waren er al zorgen over wat er te gebeuren staat op de dag van de race en de FIA besloot - in goed overleg met de teams - alvast voorzorgsmaatregelen te nemen door de race drie uur naar voren te halen, zodat de race hopelijk onder normale omstandigheden afgewerkt kan worden. Dat betekent dat we om 19:00 uur Nederlandse tijd van start gaan in Miami.

Slechte situatie

Inmiddels is het dus ochtend in Florida en zijn teams, coureurs en media richting het circuit waar het vandaag gaat gebeuren. Daardoor weten we nu ook wat de huidige weerstatus is in het zuiden van de Verenigde Staten: het regent flink en ook het onweren is al begonnen. Door de weersomstandigheden zijn fans en personeel ook verteld om de tribunes te verlaten en ergens op een veilige plek te schuilen. Hopelijk valt momenteel het ergste uit de lucht, al zijn de voorspellingen richting later op de dag verre van goed.

