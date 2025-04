Max Verstappen en zijn familie hebben mooi nieuws kunnen delen. Terwijl iedereen in afwachting is van de eerste baby van de viervoudig wereldkampioen in F1 met Kelly Piquet, is er bij het zusje van Max ook heuglijk nieuws te melden.

Victoria Verstappen, die inmiddels al drie kinderen heeft en Max Verstappen dus al drie keer oom heeft gemaakt, gaat nu ook trouwen met haar vriend. Dat heeft ze vrijdag op social media bekendgemaakt nadat ze ja had gezegd in de stad van de liefde: Parijs. Max Verstappen zat er natuurlijk meteen bovenop om haar zusje te feliciteren. Ook moeder Sophie Kumpen is blij: "Yessssssss".

