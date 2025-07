Max Verstappen is momenteel onderwerp van gesprek, daar de Nederlander heviger dan ooit gelinkt wordt aan een overstap naar het team van Mercedes. Gerhard Berger denkt dat we in ieder geval niks hoeven te zoeken achter de beruchte Sardinië-verhalen én dat Verstappen trouw wil blijven aan Red Bull.

De afgelopen weken zijn de geruchten rondom Verstappen en Mercedes steeds hardnekkiger geworden in de wereld van de Formule 1. De Nederlander houdt grotendeels de kaken stijf op elkaar en George Russell weet niet anders dan dat hij volgend seizoen voor de Zilverpijlen rijdt. Toch is het natuurlijk vaak zo dat er rook is waar vuur is en op Silverstone was de veelbesproken mogelijke overstap het gesprek van de dag. Inmiddels zijn we een ruime week verder en is als klap op de vuurpijl ook nog eens Horner de laan uitgestuurd, wat de speculaties nog verder heeft doen opschroeven.

Toeval

Dit weekend zouden Verstappen en Toto Wolff ook nog eens tegelijk op Sardinië geweest zijn, waarbij bronnen rondom Mercedes dan weer aan Bild lieten horen dat het tweetal helemaal niet met elkaar gesproken heeft. Ook Berger, voormalig Formule 1-coureur en tienvoudig Grand Prix-winnaar, is van mening dat we niks achter al die Sardinië-geruchten hoeven te zoeken: "Dat was toeval. Max heeft altijd benadrukt dat hij loyaal wil blijven aan Red Bull. Ik denk dat hij dat ook na Horner zijn ontslag zal blijven doen", zo citeert F1-Insider.

Horner en Verstappen

Dat ontslag van Horner, daar is natuurlijk een hoop om te doen. Was dit om de familie Verstappen juist binnenboord te houden, of was het een laatste wanhoopspoging van het team nu het allemaal toch al op instorten staat? Berger denkt dat de beslissing in ieder geval juist wat positiefs kan opleveren in de taak om Verstappen te behouden: "De relatie tussen de Verstappens en Horner was, zoals bekend, niet optimaal. Zijn vertrek zou zelfs een doorslaggevende factor kunnen zijn voor Max om te blijven."

