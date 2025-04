Juan Pablo Montoya vreest voor de toekomst van Red Bull Racing en denkt dat Max Verstappen er wellicht goed aan doet om te vertrekken. Maar waar kan de viervoudig wereldkampioen naartoe?

Red Bull Racing begeeft zich in zwaar weer. De performance van de auto valt enorm tegen dit seizoen, nadat in 2024 de constructeurstitel al verloren ging aan het team van McLaren. Volgend jaar maken nieuwe motorische reglementen hun intrede in de sport, waarna de Oostenrijkse grootmacht voor het eerst met een krachtbron van eigen makelij gaat rijden. De geluiden die hierover rondgaat in het geruchtencircuit, zijn echter weinig positief. Juan Pablo Montoya zou er niet raar van staan te kijken als Red Bull Racing volgend jaar staat waar Williams nu staat, doelend op het feit dat de Britse formatie ooit een topteam was, en nu al jaren in de achterhoede rijdt.

De opties voor Verstappen

Als Verstappen besluit te vertrekken, waar kan hij dan heen? "Het lastige is dat McLaren het contract van Oscar Piastri net heeft verlengd", vertelt Montoya bij Instant Casino. "Zou Toto Wolff bij Mercedes Kimi Antonelli aan de kant schuiven om plaats te maken voor Verstappen? Of zou hij dan afscheid nemen van George Russell. Ik weet niet wat de juiste beslissing is. Als Max naar Mercedes gaat, moet degene die weggaat bij Mercedes, naar Red Bull gaan."

Wie zou Toto Wolff kiezen

De voormalig Formule 1-coureur vervolgt: "Als je morgen de knoop moet doorhakken, neem je dan afscheid van George? Hij is al heel lang een Mercedes-man. De ogen zijn niet alleen op Antonelli gericht. Hij doet het goed als rookie. Wil je George een duo laten vormen met Max? Wil je Max naast Antonelli zetten? Of besluit je om Max niet aan te trekken. Dat kan ook. Vorig jaar deed Toto er alles aan om Max aan te trekken, maar is dat nog steeds zo? Dat weet ik niet."

