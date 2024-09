De Grand Prix van Abu Dhabi in 2021 zal voor eeuwig herinnerd blijven als de eerste wereldtitel van Max Verstappen, maar ook als één van de meest controversiële races uit de geschiedenis. Guenther Steiner spreekt zich dit keer in zijn nieuwe boek uit over die doelbewuste middag in het Midden-Oosten.

Verstappen en Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon Verstappen in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

Charlie Whiting

Met name de beslissingen van wedstrijdleider Michael Masi zorgden na afloop voor een hoop controverse binnen de Formule 1. De Australiër was de zondebok bij het team van Mercedes en werd vervolgens door de FIA - onder druk van de publieke opinie en Mercedes - aan de kant geschoven. Bijna drie jaar na dato is de controversiële race in het Midden-Oosten nog altijd onderwerp van gesprek. Dit keer blikt Steiner er in 'Unfiltered', zijn nieuwe boek, op terug. Hij legt de link tussen het overlijden van wijlen Charlie Whiting, de voormalig wedstrijdleider die in 2019 overleed, en de chaos van die dag. Volgens hem is de FIA sinds de dood van Whiting 'niet langer schuldig aan de eigen fouten en de nederigheid verloren': "Dat is geen goede situatie."

Achtvoudig wereldkampioen

Het grootste voorbeeld is volgens de voormalig Haas-baas dus de race in Abu Dhabi, de dag dat Verstappen zijn eerste titel claimde: "Waar je loyaliteit ook ligt in die situatie (ja, ik ben het er mee eens dat het fantastisch entertainment was), was het vanuit het oogpunt van de regels een shitshow van Bijbelse proporties. Welke beslissing Charlie Whiting ook gemaakt had in de positie van Michael Masi, er was sowieso veel minder controversie en verwarring ontstaan. Ok, fok it. We weten allemaal wat Charlie gedaan zou hebben. Als hij de baas was geweest, was Lewis nu een achtvoudig wereldkampioen", besluit Steiner stellig.

