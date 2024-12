Johnny Herbert, dit seizoen als steward bij de FIA nog in opspraak, heeft zich uitgesproken over de penalty van Max Verstappen in Abu Dhabi na zijn incident met Oscar Piastri. Een actie waar Verstappen tien seconden straf voor kreeg.

In gesprek met CoinPoker zegt Herbert dat Verstappen met zijn inhaalactie een achterliggende gedachte had. "De divebomb van Verstappen op Piastri had alles te maken met intimidatie. McLaren wordt volgend jaar een bedreiging voor hem. We hebben gezien dat Oscar [Piastri] de potentie heeft om races en misschien zelfs wereldkampioenschappen te winnen. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor Lando Norris. In een situatie zoals die in Abu Dhabi zou geen beiden wijken. Je hoorde de boordradio van Oscar die 'goed' zei toen hij hoorde dat Max [Verstappen] een straf had gekregen. Dat is geweldig. We hebben iemand anders die bereid is om het tegen Max op te nemen."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA past reglementen aan na controversie over DRS-trucje McLaren

Herbert ziet verschuivingen in F1 die gevolgen hebben voor Verstappen

Herbert zag in 2024 verder dat er een verandering is geweest ten opzichte van 2022 en 2023 en dat de verschuivingen ook impact gaan hebben op 2025. "We hebben dit jaar een verschuiving gezien. George [Russell] heeft een paar problemen en verbale confrontaties gehad met Max. Dit is precies wat Max al jaren zo goed doet, alle wapens gebruiken die hij heeft. En daar hoort intimidatie ook bij. De andere coureurs hebben dit jaar gezegd: oké, we zijn daar klaar voor. Charles Leclerc, Russell, Piastri, Lewis Hamilton. En we zullen het ook meer van Lando gaan zien. Hij mist die intimidatiefactor nog op dit moment. Hij is heel open geweest over het feit dat hij dit jaar misschien niet altijd op zijn best heeft gepresteerd. Van wat ik hoor, heeft hij begrepen dat dit is waar hij aan moet werken."

Herbert kijkt uit naar F1-seizoen 2025

Tot slot stelt Herbert dat het seizoen 2025 een interessant seizoen kan gaan worden. "Het wordt heel interessant om te zien wie er volgend jaar als beste uit de bus komt. Het zou volgend jaar best wel eens pittig kunnen worden, maar dat is wat je wilt in de Formule 1. Je wil dat de ellebogen worden gebruikt, in combinatie met gezond verstand. Max zet iedereen onder druk."

Gerelateerd