De FIA is dit seizoen veel door de teams gevraagd om naar bepaalde onderdelen van andere teams te kijken omdat ze illegaal zouden zijn. De vleugel van McLaren was wellicht de meest controversiële, maar de FIA heeft met een aangepast technisch reglement nu ingegrepen.

De FIA heeft dit seizoen, waarschijnlijk net zoveel als in 2022 en 2023 bij elkaar, vaak in moeten grijpen in de reglementen of door middel van extra beveiliging en controles omdat teams qua competitiviteit naar elkaar toe zijn gegroeid in 2024 en daardoor ook buiten de baan de grenzen meer opzoeken. Andere teams zagen dit in 2024 vaker gebeuren en trokken aan de bel bij de FIA. De 'mini-DRS' was zo'n voorbeeld. McLaren werd gevraagd om de vleugel, die volgens de reglementen niet illegaal was, toch aan te passen. Dat deed het vervolgens ook. De FIA kreeg vooral vanuit Red Bull te horen dat de vleugel werd gebruikt.

FIA past reglementen aan richting 2025

De FIA heeft nu de tijd genomen om richting volgend seizoen meer duidelijkheid te scheppen. In artikel 3.10.1.c van de technische reglementen van de FIA voor 2025 staat nu het volgende: “Op alle punten langs de spanwijdte moeten de achtervleugelprofielen een minimale opening hebben tussen 9,4 mm en 13 mm. Dit is van toepassing wanneer de DRS niet is uitgezet en wordt gemeten met een bolvormig meetinstrument.” Hiermee hoopt de FIA dat het voor alle teams duidelijk is waar de grens ligt.

Ook ander reglement krijgt extra duidelijkheid van FIA

Ook artikel 3.10.10 is aangepast. "De aanpassing van de DRS-carrosserie ten opzichte van de oorspronkelijke geometrie wordt bevolen door rechtstreekse input van de bestuurder en gecontroleerd met behulp van de besturingselektronica, en eindigt wanneer de DRS-carrosserie is teruggebracht naar diezelfde oorspronkelijke geometrie, na te zijn uitgeschakeld door de besturingselektronica.” Als de DRS dan eenmaal gebruikt wordt, gelden de volgende regels: "Op alle punten langs de spanwijdte moeten de twee secties van de achtervleugelprofielen een minimale opening hebben tussen 9,4 mm en 85 mm. Dit wordt gemeten met een bolvormige meter.”

