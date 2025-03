Nikolas Tombazis, de directeur van de eenzitters van de FIA, legt uit dat de plotselingen aanscherping rondom de achtervleugel, is ingevoerd om verdere escalatie te voorkomen. Na de openingsrace in Melbourne kwam de autosportbond met een verscherping rondom het mini-DRS-systeem, die al vanaf de race erna, in China, gold.

De discussie over flexibele vleugels loopt al een tijdje, mede door het 'mini-DRS'-concept dat McLaren in 2024 heeft toegepast. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat teams geen misbruik maken van het doorbuigen van de vleugels, wat hen in staat stelde om hun aerodynamica in de bochten te optimaliseren en op de rechte stukken snelheid te winnen. Het resultaat daarvan is dat teams als McLaren en Alpine nu worden getroffen door verminderde prestaties, want in China waren de effecten van de nieuwe regels zichtbaar.

Striktere eisen

Volgens de nieuwe technische richtlijnen, vastgelegd in artikel 3.15.17, mag de achtervleugel tijdens een belastingtest in normale omstandigheden niet meer dan 2 mm uit elkaar komen. In China wordt die limiet echter verlaagd naar 0,75 mm en in Japan naar 0,50 mm. De striktere eisen worden gecontroleerd met high-resolutie camera’s en aanvullende gewichtstests, zodat elk tactisch voordeel door het vervormen van de vleugels nauwkeurig kan worden gedetecteerd.

Timing aangescherpte tests

De teams reageren verschillend op de timing van de aangescherpte tests. Zo wilden onder anderen McLaren, Mercedes en Ferrari de invoering zo laat mogelijk zien, terwijl Red Bull – waar Pierre Wache juist verbaasd was over de timing, vooral van de voorvleugel – juist pleitte voor een vroegtijdige invoering, zo meldt The Race. De discussie speelt nog altijd, want tijdens de sprintrace in China waren de effecten van de nieuwe regels al zichtbaar: Lando Norris kon geen stap vooruit zetten en bleef steken op de zesde plek, terwijl Oscar Piastri, ondanks een sterke auto, geen aanval kon plaatsen op Lewis Hamilton, die uiteindelijk de race won.

Escalatie voorkomen

Tombazis benadrukt bij het medium dat de strengere controles, gebaseerd op zowel visuele inspecties als belastingtests, noodzakelijk waren toen bleek dat bij stilstand de flexibiliteit te hoog bleef. Hoewel er in het verleden nog aanvankelijk geen ingrijpen plaatsvond bij bijvoorbeeld de voorvleugels, werd in januari de koers gewijzigd om een verdere escalatie van de afwijkingen te voorkomen. Tombazis liet daarbij doorschemeren dat, ondanks het huidige vertrouwen in de maatregelen, verdere restricties niet uitgesloten kunnen worden als teams niet tijdig hun vleugelconfiguraties aanpassen.

