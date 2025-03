De recent doorgevoerde regelwijzigingen van de FIA, waaronder de aanscherping van de regels omtrent flexi-wings, hebben McLaren in een lastige positie weten te manoeuvreren.

McLaren begon het seizoen met een indrukwekkende voorsprong, maar kwam in China wat meer in de problemen en dat kan deels te maken hebben met de nieuwe reglementen. De FIA heeft niet alleen tests uitgevoerd om de buiging van de achtervleugel te limiteren, maar introduceert met het technical directive TD055A ook nog eens strengere controles voor de race in Japan. Tijdens de testen, waarbij er een kracht van 750 newton wordt uitgeoefend, blijkt dat de aanpassing van de flexibiliteit - de flexi-wing - van cruciaal belang is voor een optimale combinatie van downforce in de bochten en topsnelheid op de rechte stukken. Hoewel McLaren ontkent structurele wijzigingen te hebben moeten doorvoeren, zeggen de data iets anders. De MCL39 had het in Shanghai zichtbaar moeilijk om de topsnelheid te behouden op de rechte stukken.

Dit weet The Race te melden. De achtervleugel mag volgens de nieuwe technische reglementen tijdens stilstand bij een kracht van 750 nt niet meer dan 2 mm uit elkaar komen, terwijl de huidige limieten in China en Japan worden teruggebracht naar respectievelijk 0,75 mm en 0,50 mm. The Race meldt dat de extra strengere eisen, die met behulp van extra high-resolutie camera's van ieder 50 gram worden gecontroleerd, invloed hebben op de prestaties van het team.

McLaren worstelt met flexi-wing in China

Diezelfde data zou ook verklaren waarom de nieuwe regels hun impact al lieten zien tijdens de Sprint in China. Lando Norris kon geen stap vooruit zetten en bleef steken op de zesde plaats, terwijl Oscar Piastri, ondanks een ijzersterke auto, geen aanval kon plaatsen op de leidende Ferrari van Lewis Hamilton. In het licht van de aangescherpte flexi-wing regels, die voortkwamen uit de controversie rondom het 'mini-DRS'-effect van vorig seizoen, werden er al genoeg waarschuwingen gegeven over dat teams op korte termijn aanpassingen moesten doen.

Wie kan zich het beste aanpassen aan nieuwe realiteit?

De volgende race in Japan gaat al laten zien hoe de teams met deze strengere tests om kunnen gaan. Met de overgang naar een maximum van 0,50 mm flex tijdens stilstand, komt de druk op McLaren te liggen, al testen ook andere topteams, zoals Ferrari en zelfs Red Bull met haar aangepaste procedures, al hun vleugels tot in de puntjes. De evolutie in de technische reglementen en de bijkomende controles laten zien dat de dominantie in 2025 wellicht sterk afhangt van de teams die zich het snelst kunnen aanpassen en hun setup kunnen omturnen naar deze nieuwe realiteit.