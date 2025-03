Na een niet al te beste seizoensstart voor het team van Red Bull Racing stond er de afgelopen week topoverleg op het programma in Milton Keynes. Ook Max Verstappen was daar aanwezig en Helmut Marko doet uit de doeken wat er allemaal verteld is tegen de Nederlander.

De situatie bij Red Bull begint steeds meer te lijken op het oude, bekende liedje. In China kwam Verstappen niet verder dan de vierde plaats, waar hij op de mediums vastzat, maar wel in staat was de Ferraris in te halen op de hards. Teamchef Christian Horner kon na afloop van de race wel zeggen dat zijn team in de tweede helft van de race sterker was, maar hij moet ook concluderen dat het gat met McLaren groter is dan verwacht. Dat is niet wat men bij Red Bull wil horen, want volgens adviseur Helmut Marko wil Verstappen een auto die altijd kan winnen. De prestatieclausules in zijn contract maken het alleen maar lastiger voor Red Bull.

Artikel gaat verder onder video

Veel gebeurd

Dus is er groot werk aan de winkel voor de formatie uit Oostenrijk. Om meer duidelijkheid te krijgen, elkaar even flink de waarheid te vertellen en inzicht te krijgen wat er nu toch allemaal misgaat bij het team, stond er afgelopen week een spoedberaad op het programma in Milton Keynes. Daar werd onder meer het oordeel geveld over de bezetting van het tweede stoeltje, dat deze week toebedeeld werd aan Yuki Tsunoda ten faveure van Liam Lawson. Echter was ook Verstappen aanwezig in de Britse stad om te praten met de engineers over de lastig te besturen RB21.

Wat is er besproken?

Marko gaat nu in zijn column voor Speedweek in op wat er allemaal gebeurd en besproken is tijdens die vergadering: "Na terugkomst uit China vond er een vergadering plaats in Milton Keynes, waar we bespraken hoe en wanneer RBR weer een winnende auto gaat hebben. Het was een goed gesprek tussen Max en de engineers. We konden Verstappen laten zien hoe de algemene ontwikkelingsrichting van de racewagen eruitziet en welke specifieke verbeteringen er aan de auto worden doorgevoerd", zo luidt het korte inkijkje in wat Verstappen te horen heeft gekregen.

Gerelateerd