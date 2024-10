FIA in lastige positie gebracht door opvallend besluit Renault | GPFans Special

Geheel onverwachts kwam het bericht maandag niet, maar Renault heeft officieel bevestigd dat het vanaf 2026 geen motoren meer gaat leveren in de Formule 1. Alleen Alpine, als sportmerk van Renault, werd nog voorzien van een Franse motor. Maar daar gaat in 2026 dus een streep door, iets wat de FIA liever niet ziet. Wat betekent dit voor het nieuwe motorreglement en zet het Franse merk hiermee de nieuwe regels op scherp?

Aan het huidige tijdperk Formule 1, met grote, misschien wel logge auto's en een 1,6 liter V6-turbomotor met hybride technologie komt in 2026 ten einde. De sport gaat zich vanaf dat tijdperk richten op kleinere, wendbaardere auto's waarbij het DRS-systeem ook gaat verdwijnen. In deze special focussen we ons echter op de power units. Met het nieuwe motorreglement wordt het accent meer op de elektrische componenten gelegd. De batterij gaat van 120 kW nu, naar 350 kW in 2026. Daarnaast zal vijftig procent van het vermogen uit de batterij worden gehaald, de resterende vijftig procent komt uit de 'ouderwetse' verbrandingsmotor. Door dit reglement zijn er een aantal nieuwe toetreders in de sport gekomen, zoals bijvoorbeeld Audi, maar ook Honda blijft aan en Ford zal vanaf dat moment samen met Red Bull Racing optrekken.

Renault in de Formule 1

Renault is één van de meest legendarische motorleveranciers in de Formule 1, maar kent ook een knipperlichtrelatie met de sport. Zo is het merk in 1977 gestart in de Formule 1, maar heeft het meermaals de sport vaarwel gezegd. In 2000 nam Renault Benetton voor 120 miljoen dollar over en werd het team in 2001 omgedoopt naar Renault. Fernando Alonso wist onder die vlag twee wereldtitels te pakken. Red Bull Racing was één van de klantenteams die gebruik maakte van de power units in jaren 2010 en wist daarmee vier wereldtitels te pakken. Renault keerde in 2016 officieel terug, nadat het vanaf 2011 als Lotus op de grid stond en in 2021 kwam de naamsverandering naar Alpine. Uiteindelijk heeft Renault in al haar tijd in de sport, maar ook met klantenteams als motorleverancier 12 constructeurstitels en 11 coureurskampioenschappen weten te pakken en staat op de vierde plek in het all-time-klassement.

Waarom trekt Renault de stekker uit het motorproject?

In de V10-periode, maar ook de V8-periode had Renault een competitieve motor gebouwd, maar vanaf 2014, toen de V6-hybride motoren haar intrede maakte, werd direct duidelijk dat de Franse power unit toch wel wat vermogen tekort kwam, maar vooral onbetrouwbaar was. Red Bull Racing kon daarmee niet knokken om de titel en stapte in 2019 over naar Honda. De kritiek op de Franse power unit was destijds zo groot, dat Red Bull had besloten de motor een andere naam te geven, namelijk de Tag Heuer-motor. McLaren stapte in 2018 juist over naar Renault, maar keerde in 2021 terug naar Mercedes. De kritiek die Red Bull destijds had, leeft anno 2024 nog steeds. Esteban Ocon en Pierre Gasly hebben namelijk gedurende het seizoen een aantal keren laten weten dat de krachtbron tekort kwam.

Ontwikkelen power unit een kostbare onderneming

Maandag werd bekend dat Renault definitief stopt in de Formule 1 als motorleverancier vanaf het nieuwe tijdperk Formule 1, met als reden om kosten te besparen. Het ontwikkelen van een power unit kan namelijk oplopen tot in de miljarden. Naar verluidt zou Mercedes op pole position staan om vanaf 2026 de motorleverancier te worden van het Franse team, maar voorlopig is er nog niets bevestigd.

Nieuw motorreglement in gevaar?

Voor de FIA is het toch wel een pijnlijk besluit, al is er nog geen man overboord. Wel is het veelzeggend dat een fabrieksteam, waar de sport zo blij mee is, de Formule 1 verlaat. Stefano Domenicali gaf begin augustus bij Motorsport.com aan dat een eventuele terugtrekking van Renault niet aan het reglement ligt, maar een andere oorzaak heeft. De FIA heeft nog niet op het vertrek van Renault gereageerd, maar erg blij kan de autobond er niet mee zijn. Wel heeft Renault bewezen, dat een terugtrekking ook tijdelijk kan zijn en mogelijk dat de Franse partij bij een nieuw reglement weer terugkeert.

