De Grand Prix van Monaco is dit weekend in volle gang en een iconisch beeld van de race zit hem natuurlijk in de vele peperdure jachten en boten die aanmeren in de haven om de race te bekijken. Michael Bleekemolen is zoals elk jaar ook aanwezig en vertelt onder meer wat het kost om daar te mogen aanmeren.

Het koningsnummer van de Formule 1 vindt dit weekend plaats in Monaco, een dwergstaat omringd door Frankrijk, waar het geld aan de bomen lijkt de groeien en de inwoners voor een groot deel miljonair zijn. Tijdens het Grand Prix-weekend komen mensen over de hele wereld naar het circuit om de race te bewonderen en ook in de haven van Monte Carlo is het met name goed toeven. De mooiste en grootste boten en jachten meren aan om een glimp van de koningsklasse op te kunnen vangen terwijl er gereden wordt door de iconische straten.

45 seizoenen

Zoals elk jaar is Bleekemolen ook weer aanwezig met zijn jacht om daar te genieten van de Grand Prix van Monaco en wij gingen bij hem langs om wat op te vangen over het proces achter het mogen aanmeren in de haven: "Het valt wel mee, we hebben toch een beetje de privileges hier. Gelukkig, want wie wil dit eigenlijk niet hé? Als ik zo naast me kijk zijn er heel veel die er al jaren liggen. Die eerste boot daar die ligt er ook al tegen de veertig jaar. Wij zijn al bijna 45 seizoenen hier geweest. Het blijft mooi", vertelt hij in een exclusief gesprek met GPFans in Monaco.

Wat betaal je voor boot in Monaco?

Een vraag die natuurlijk ook bij vele fans boven komt drijven wanneer je de mooie beelden van de jachten in Monaco ziet, is hoeveel het eigenlijk kost om daar aan te mogen meren met je boot. We vroegen Bleekemolen of hij daar iets over wilde zeggen: "Het is openbaar, dus je kan het gewoon vinden. Wij betalen een mille of achttien [18.000 euro, red.] voor die vier dagen. We zitten met een mannetje of dertig aan boord en iedereen betaalt wat mee. Zodoende komen we een heel eind aan het budget zodat het gedekt is", besluit de coureur vanaf zijn prachtige plekje vlak na het uitkomen van Tabac op het circuit van Monaco.

