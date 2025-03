De legaliteit van de achtervleugel is een van de grote onderwerpen van gesprek tijdens het Formule 1-seizoen 2025. Eén team heeft toegegeven noodgedwongen de achtervleugel te hebben aangepast om te voldoen aan het reglement, maar volgens de FIA waren het er vier à vijf. Nikolas Tombazis is er na de F1 Grand Prix van China dieper op ingegaan.

De mini-DRS, een trucje die bij McLaren werd ontdekt na Azerbeidzjan vorig jaar, en de flexibiliteit zijn twee punten waar de internationale autosportbond streng op controleert. De achtervleugel wordt getest door middel van camera's die op de auto's zitten tijdens vrije trainingen, en door middel van gewichten wanneer de auto's stilstaan bij de scrutineering. Volgens het nieuwe artikel 3.15.17 van de technische reglementen mag de slot gap tussen de twee elementen van de achtervleugel niet meer dan 2 millimeter zijn, wanneer er een kracht van 750 newton wordt uitgeoefend. Tevens volgens de in China geïntroduceerde technical directive TD055A mag de achtervleugel niet meer dan 0.75 millimeter 'flexen'. Voor de Grand Prix van Japan op het Suzuka International Racing Course gaat dit naar beneden naar 0.50 millimeter.

Alpine geeft overtreding als eerste toe

"Ik hoop dat het dit keer genoeg is", begon Tombazis, hoofd van de single seater-afdeling van de FIA, tegenover Motorsport-Total.com over de strengere controles. Niet iedereen voldeed in Australië aan het technisch reglement en dus moesten een aantal teams wijzigingen aanbrengen aan de achtervleugel. "Volgens mij waren er vier of vijf [teams die geen legale achtervleugel hadden] en dus moesten die aanpassingen maken [voor China]." Om welke teams het gaat, maakt de FIA niet bekend, al heeft Alpine, de tot dusver enige puntloze renstal, wel zelf toegegeven dat ze de achtervleugel hebben moeten aanpassen.

Waarschuwing van Tombazis

De Griek vervolgde: "We gebruiken vooral de resultaten van de tests met de gewichten en combineren die met de data van de camera's. Op die manier missen we geen trucjes. Als we alleen de camerabeelden gebruikten, dan zouden de stewards er ook meteen bij betrokken moeten raken, omdat zij meer geneigd zijn een gedetailleerder onderzoek in te lassen, terwijl wij [de technische afdeling van de FIA] eerst echt kunnen ontdekken of een team gebruikmaakt van een mechanisme dat niet voldoet. Dan heb we echt een reden om het [aan de stewards] door te geven." Tombazis waarschuwt dat er "verdere restricties kunnen komen", als de teams de technische reglementen aan hun laars blijven lappen. "Maar voor nu zijn we redelijk tevreden", concludeerde hij, vooruitblikkend op de aankomende race in Japan.

