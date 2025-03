Charles Leclerc kwam als vijfde over de streep tijdens de F1 Grand Prix van China, maar de 10 punten die hij daarmee verdiende, bleven niet achter zijn naam staan. Hij werd namelijk gediskwalificeerd, omdat zijn Ferrari een kilo te licht was. Teambaas Frédéric Vasseur heeft een verklaring gegeven voor de afgevallen SF-25.

Ferrari baalt van hoe de start van het Formule 1-seizoen 2025 is verlopen. Leclerc en diens nieuwe ploegmaat Lewis Hamilton scoorden samen niet meer dan 5 punten in Australië. De laatstgenoemde reed tijdens de Sprint op het Shanghai International Circuit wel oppermachtig naar de overwinning, maar beide rode wagens werden op de zondag van de Grand Prix weer gediskwalificeerd. In het geval van Hamilton ging het om het feit dat de skid blocks van de plank van de vloer te veel waren weggesleten, wat duidt op een te lage rijhoogte en dat kan een competitief voordeel opleveren. Bij de scrutineering van de FIA bleek de auto van Leclerc 1 kilogram onder het minimumgewicht van 800 kilogram te zitten, wat in overtreding is van artikel 4.1 van het technisch reglement. Eerst dacht men dat de oorzaak puur de banden was. Er werd één pitstop minder gedaan dan verwacht vanwege de koelere temperaturen, waardoor Leclerc meer rubber en dus gewicht was kwijtgeraakt dan Ferrari van tevoren had berekend, maar er is nu verklaard dat er nog een factor meespeelde in de diskwalificatie.

Leclerc verliest kilo door waterlek

"Het slijten [van de banden] van Charles Leclerc op zondag is hetzelfde als wat er is gebeurd met [George] Russell vorig jaar in België", begon Vasseur in een interview met L'Équipe. Maar dat was nog niet het einde van het verhaal voor Ferrari. "De banden zijn echter nog maar een deel van de oorzaak... We zijn ook een liter [een kilo] water kwijtgeraakt, toen het drinksysteem van Charles lekte. Als je onder het minimumgewicht komt, dan komt het vaak door kleine factoren bij elkaar." Het drinksysteem van de Monegask lekte ook tijdens de seizoensopener in Australië al, wat leidde tot een grappig moment op de boardradio. Leclerc vroeg: "Is er een lek? Mijn stoel ligt vol met water, echt vol met water!" Zijn race-engineer Bryan Bozzi reageerde: "Het is water."

"Het doel in de Formule 1 is bij alle parameters tot de limiet te gaan", vervolgde de Franse teambaas. "Je moet tot het laatste grammetje aan gewicht gaan, tot de laatste tiende van een millimeter [qua slijtage van de vloer], tot de laatste millimeter qua vervorming van de aerodynamische onderdelen. Laten we hopen dat het waterlek definitief gerepareerd is voor de Grand Prix van Japan."

