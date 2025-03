Dino Beganovic, een 21-jarige Zweedse coureur, maakt zijn Formule 1-debuut tijdens de vrije training in Bahrein voor Scuderia Ferrari. De kans vloeit voort uit de FIAregelgeving die ieder team verplicht om minimaal twee keer per seizoen een coureur met minder dan twee Formule 2-races achter zijn of haar naam een vrije training te laten rijden. Het debuut komt in een seizoen waarin Ferrari in Australië en China te kampen had met strategische en technische problemen.

Beganovic maakt zijn debuut in de SF-25 van Charles Leclerc. Hij combineert zijn Formule 2-verplichtingen bij het team van Hitech Grand Prix met zijn rol binnen de Scuderia Ferrari Driver Academy. Sinds zijn toetreding tot de Academy in 2020 heeft de 21-jarige coureur hard gewerkt om deze unieke kans te verdienen. Met zijn deelname wordt hij de vijfde coureur van de Academy die in een officiële sessie voor Ferrari rijdt - na Charles en Arthur Leclerc, Robert Schwartzman en Oliver Bearman.

Teleurstellende resultaten

In een seizoen waarin Ferrari recentelijk in Australië en China teleurstellende resultaten boekte, spelen zowel strategische fouten als technische tekortkomingen een belangrijke rol. In Australië kostte een te late pitstop voor intermediates Lewis Hamilton meerdere plekken, terwijl in China een te lichte auto en een te dunne plank bij de vloer leidde tot de diskwalificatie van allebei de coureurs.

Tweede Zweed bij Ferrari

Met zijn debuut treedt Beganovic in de voetsporen van eerdere Zweedse coureurs bij Ferrari. Hij is de tweede Zweed die voor het team in de Formule 1 rijdt, na Stefan Johansson, die in de jaren tachtig zes podiumplaatsen bij elkaar reed. Ronnie Peterson reed nooit voor Ferrari in de Formule 1, maar kende in de jaren zeventig wel successen met het merk.