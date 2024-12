De FIA heeft de deelnemerslijst van de coureurs en teams voor het seizoen 2025 geopenbaard. Hierin vallen een paar dingen op, zowel bij de coureurs als constructeurs.

Bij de coureurs zijn bijna alle namen aanwezig, zo ook nieuwe namen zoals rookies Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto en jonge coureurs/nieuwe aanwinsten zoals Oliver Bearman en Jack Doohan. Wat opvalt, is dat bij Red Bull Racing de naam van Sergio Pérez nog ingeschreven staat. Dit komt vooral door het feit dat hij nog een contract heeft voor het seizoen 2025. De kans is echter klein dat hij volgend jaar ook daadwerkelijk in de auto zal zitten. Het tweede stoeltje van het zusterteam van Red Bull is door de FIA nog leeggelaten. Er staat TBC (To Be Confirmed), oftewel: de naam moet nog aangekondigd worden.

Nieuwe teamnaam in F1

In 2025 zal er ook een 'nieuwe teamnaam' zijn in F1. Zo is het nu voluit Visa Cash App Racing Bulls Formule One Team. Verder zijn er vooral wat kleine veranderingen, maar zijn de teamnamen in de basis wel hetzelfde gebleven. Zie hier een overzicht van alle teamnamen en de namen van de coureurs.

De deelnemerslijst met coureurs en teams voor het seizoen 2025.#F1 #FIA pic.twitter.com/o7PEtBn2qO — GPFans NL (@GPFansNL) December 13, 2024

