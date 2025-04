Een Grand Prix kan je niet in de eerste bocht winnen, maar wel verliezen. Dat merkte ook Max Verstappen in Saoedi-Arabië afgelopen zondagavond. De coureur van Red Bull Racing had echter geluk bij een ongeluk: hij had eigenlijk zwaarder bestraft moeten worden, zo hebben de stewards van de Formule 1 laten weten.

Oscar Piastri kwam vanaf de tweede plek op de grid goed weg en dat gaf hem de kans om aan de binnenkant van Verstappen te duiken. De laatstgenoemde besloot echter de eerste chicane af te steken en behield op die manier de leiding. Hij vond dat Piastri hem buiten de baan had geduwd. De McLaren-coureur vond op zijn beurt dat de inhaalactie al voltooid was en dat Verstappen de positie terug moest geven. De stewards gaven Piastri gelijk en het gevolg was een tijdstraf van 5 seconden voor Verstappen. De Limburger incasseerde deze tijdens de eerste en uiteindelijk enige bandenwissel. Hij kwam vervolgens als tweede aan de finish achter Piastri, die sinds Mark Webber in 2010 de eerste Australiër is aan de leiding van het wereldkampioenschap.

Artikel 33.3 overtreden

De vier stewards in Djedda - voormalig Red Bull-junior Enrique Bernoldi naast Hasan Al Abdali, Loïc Bacquelaine en Nish Shetty - waren van mening dat Verstappen artikel 33.3 van het sportief reglement had overtreden. Daarin staat dat "als een auto de baan heeft verlaten, dan mag de coureur terug de baan op, mits het veilig kan en zonder dat het blijvend voordeel heeft opgeleverd". Het 'blijvende voordeel' is waar Verstappen de straf voor kreeg. "De stewards hebben data van de marshalposts, video's, live timing, telemetrie en onboardbeelden geanalyseerd en hebben bepaald dat de voorwielophanging van Piastri tenminste naast de spiegel van Verstappen zat voor én in de apex van bocht 1, terwijl hij Verstappen aan de binnenkant probeerde in te halen. Het feit is dat auto Piastri naast Verstappen zat bij de apex", leest een verklaring van de FIA.

A slightly quicker getaway for Piastri put him side-by-side with Verstappen into the first corner 👀@awscloud allows us to see just how close things were off the line 😲#F1 #F1Insights pic.twitter.com/nicGR6aohU — Formula 1 (@F1) April 21, 2025

Tijdstraf had eigenlijk 10 seconden moeten zijn

De stewards vervolgden: "Gebaseerd op de Driving Standards Guidelines was het daarom de bocht van Piastri en moest hij ruimte krijgen. Verstappen verliet vervolgens het circuit en haalde daar blijvend voordeel uit die niet terug werd gegeven. Hij bleef voor Piastri en probeerde een voorsprong op te bouwen."

Vervolgens werd er uitgelegd dat Verstappen eigenlijk een zwaardere straf hoorde te krijgen. "Normaal gesproken wordt er een tijdstraf van 10 seconden opgelegd voor het verlaten van de baan en daar voordeel uithalen, maar omdat dit om een incident in bocht 1 van ronde 1 gaat, is daar rekening mee gehouden en werd er in plaats daarvan een tijdstraf van 5 seconden opgelegd."

