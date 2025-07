De FIA heeft het persconferentieschema voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië in Silverstone bekengemaakt. Daarbij viel het op dat alle geruchten omtrent een transfer van Max Verstappen, met als gevolg ook een transfer van George Russell, ook de FIA even te veel zijn geworden.

De persconferenties gaan donderdag om 14:30 uur Nederlandse tijd van start met Lando Norris, Oliver Bearman en Alexander Albon. Een halfuur later, om 15:00 uur Nederlandse tijd, gaan vervolgens Charles Leclerc, Yuki Tsunoda en George Russell deelnemen aan de persconferentie. Wat opvalt is dat Verstappen, maar ook thuisheld Lewis Hamilton niet zijn uitgenodigd voor de persconferenties.

F1-wereld gaat aan de haal met fout FIA

Dit is overigens niet waar de fans zich druk om maken. Waar de F1-wereld vooral in de ban van was, was een fout van de FIA. De FIA ging in eerste instantie in haar document namelijk in de fout door achter de naam van Russell, waarover veel geruchten zijn over een eventuele transfer van Mercedes naar onder meer Red Bull en Aston Martin bij de komst van Verstappen, McLaren te zetten. Deze fout werd snel hersteld door het autosportorgaan, maar het internet had al toegeslagen.

De FIA heeft het persconferentieschema voor de donderdag in Silverstone bekengemaakt en lijkt daarbij ook al uit te gaan van een transfer van Russell.#Verstappen #BritishGP #McLaren #F1 pic.twitter.com/ZjLdC0jTri — GPFans NL (@GPFansNL) July 2, 2025

GEORGE RUSSELL TO MCLAREN ???



source: the fia pic.twitter.com/G7uyRpaAe4 — h ⋆ ⁶³ (@russellius) July 2, 2025

La FIA qui annonce Russell chez McLaren pour les interviews du jeudi 😭😭#F1 #BritishGP pic.twitter.com/TSi7tByF0T — Mercedes-AMG F1 Fan France🇨🇵 (@MercedesFRteam) July 2, 2025

welcome to mclaren george russell pic.twitter.com/mlXecktTJY — bia (@LNFOURS) July 2, 2025

My favourite McLaren driver is George Russell pic.twitter.com/DRCgqwUSe0 — emmy (@fourtrell) July 2, 2025

