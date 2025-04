George Russell zag het veelbesproken incident tussen Oscar Piastri en Max Verstappen recht voor zijn neus gebeuren. Na de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië had hij zijn oordeel daar al over klaarliggen. De Mercedes-coureur kon de McLaren en de Red Bull niet bijbenen en viel uiteindelijk terug naar de vijfde plaats.

Russell had zich op een tiende van een seconde achterstand als derde gekwalificeerd op het Jeddah Corniche Circuit. Voor hem sneed Verstappen de eerste chicane af om de leiding te behouden, nadat de Red Bull-coureur vond dat hij van de baan was gedrukt door Piastri. Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden en verloor uiteindelijk de overwinning aan Piastri. Russell kon hier niet van profiteren. In de tweede stint werd hij gepasseerd door Charles Leclerc en ook Lando Norris, die een alternatieve strategie had door op de harde band te beginnen, was hem te snel af.

Niet verrast door straf, maar wel door Verstappen

"Nee, dat klopt", reageerde Russell bij Viaplay, nadat hem was gevraagd of de snelheid er inderdaad niet in zat op de zondagavond in Djedda. "Ik was vanaf het begin zo hard aan het pushen. Ik probeerde bij de voorste twee te blijven, maar ik voelde aan de [medium] banden dat ik aan het glijden was en dat ik de grip niet had. Ze werden te heet. En toen op de harde compound... Ik kreeg de rondetijden te horen die Charles reed en ik dacht: 'Jeetje, wat is hij snel'. Ik bleef hard pushen om een voorsprong te behouden, maar ik wist dat de banden weer te heet werden. Op een gegeven moment kwam ik die klif tegen en zakte ik weg. We moeten begrijpen waarom de banden voor ons zo slecht waren."

De rest van de aanwezige media vroeg hem vervolgens of hij verrast was door de straf van Verstappen. "Nee, totaal niet", antwoordde Russell. "Ik was eerlijk gezegd vooral verrast door het feit dat hij de plek niet meteen teruggaf." De Brit wilde er verder geen uitspraak over doen.

