George Russell zal op de startgrid naar de achterkant moeten staren van de Red Bull van Max Verstappen en de McLaren van Oscar Piastri. Hij kwalificeerde zich als derde in de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië, nadat hij maar één Q3-run deed. De Mercedes-coureur is complimenteus over de strategie van Verstappen die hem uiteindelijk de pole position bezorgde.

Lando Norris crashte tijdens zijn eerste Q3-rondje, toen alleen Piastri nog een tijd had kunnen neerzetten. Door de rode vlag was er nog maar acht en een halve minuut in plaats van twaalf minuten over voor de andere deelnemers in het laatste gedeelte van de kwalificatie. Waar de rivalen van Verstappen besloten om binnen te blijven en op het laatste moment slechts één ronde te doen, koos de Limburger er zelf voor om meteen na de rode vlag naar buiten te gaan, een snelle ronde te doen, een pitstop te maken voor een nieuw setje softs met direct achteraan weer een snelle ronde. Maakte Verstappen een foutje in zijn tweede run, dan zou hij in ieder geval nog tweede starten achter Piastri. Zijn competitie had die luxe niet. Russell blikt met bewondering terug op die strategie van Red Bull.

Gemengde gevoelens na kwalificatie

"Ik heb gemengde gevoelens, want volgens mij had ik er nog meer uit kunnen halen", legde een licht teleurgestelde Russell uit tegenover de aanwezige media in Djedda. "De druk stond er vol op bij het ingaan van dat laatste rondje, omdat Oscar al een tijd had staan. Ik denk dat het plan van Max om twee ronden te doen echt heel goed was. Het was iets wat wij niet eens hadden overwogen."

De Brit lijkt een beetje jaloers op de slimme strategie van Red Bull. "Als je al een tijd hebt staan, dan is de druk er een beetje van af. Wanneer je dat nog niet hebt, dan is het zoiets van: 'Ik heb niks om op terug te vallen, als ik ook maar het kleinste foutje maak.'" Hij hoopt vandaag inhaalmogelijkheden te vinden op de snelle stratenbaan. "Volgens mij is de bandenslijtage op de mediums vrij hoog, dus hopelijk liggen er meer kansen dan in Japan."

