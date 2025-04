De transfergeluiden rondom Max Verstappen blijven rond dwarrelen, al lijkt het erop dat de Nederlander er het allerminst mee bezig is van iedereen. Toch kunnen andere coureurs de geruchten niet onder stoelen of banken schuiven: zo ook George Russell niet.

De Brit heeft zich uitgesproken over de speculaties die rondvliegen. Zo zou Mercedes geïnteresseerd zijn in de viervoudig wereldkampioen en naar eigen zeggen vindt hij dat 'logisch': "In alle eerlijkheid: waarom zou je Max niet willen binnenhalen? Het is volkomen begrijpelijk", aldus Russell tegenover het persbureau PA voorafgaand aan de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Artikel gaat verder onder video

Lof voor Max Verstappen

"Hij is op dit moment de beste coureur op de grid. Dat zegt niks slecht over mij of Kimi [Antonelli], maar ieder team heeft twee plekken en hij zou daar zeker eentje van kunnen zijn," aldus de 27-jarige coureur over zijn collega Verstappen. Overigens maakt hij zich geen zorgen over zijn eigen positie binnen het team van Mercedes en zo benadrukt hij dat zijn eigen prestaties het aller belangrijkste zijn: "Mijn resultaten zijn mijn visitekaartje. En op dit moment denk ik dat ik op hetzelfde niveau presteer als de beste."

Toto Wolff twijfelt niet aan huidige opstelling

Ook teambaas Toto Wolff laat van zich horen over de mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes: "Er zijn op dit moment nog geen gesprekken geweest. Zoals het er nu voorstaat, hebben we geen reden om te twijfelen aan onze huidige opstelling", aldus de Oostenrijker in gesprek met The Athletic.

Gerelateerd