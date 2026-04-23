George Russell, Max Verstappen, generic, 2025

George Russell, Max Verstappen, generic, 2025 — Foto: © IMAGO
Russell wijst naar GT3-uitstapjes Verstappen: 'Met vier titels op zak, zou ik hetzelfde doen'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens George Russell is de in het verleden verhitte relatie tussen hem en Max Verstappen inmiddels wat afgekoeld. De Engelsman lijkt met de W17 echt om de titel mee te kunnen doen en stelt dat hij ook graag in GT3-wagens zou willen racen, maar daarvoor eerst de nodige Formule 1-titels wil veroveren.

Russell maakte in 2019 zijn debuut in de Formule 1 bij Williams. In 2022 volgde de overstap naar Mercedes, al was er toen geen sprake meer van de dominantie van de jaren ervoor. De Engelsman heeft uiteindelijk enige tijd moeten wachten, maar anno 2026 lijken hij en zijn teamgenoot Kimi Antonelli onderling uit te maken wie er dit jaar met het kampioenschap vandoor gaat.

Russell stipt respect aan

In het verleden zijn er meerdere woordenwisselingen geweest tussen Russell en Verstappen, waarbij het duo stevig naar elkaar uithaalde. De toon is inmiddels anders, al komen ze elkaar op de baan momenteel minder vaak tegen. “Het is prima. We hebben een zeker respect voor elkaar. Ik heb veel respect voor wat hij op de baan laat zien, en ook voor wat hij momenteel doet. Hij is nu bezig met het racen in GT-auto’s en geniet daar zichtbaar van. En eerlijk gezegd: als ik viervoudig wereldkampioen was, zou ik waarschijnlijk hetzelfde doen”, aldus Russell bij de BBC. Daarin geeft hij aan dat hij dat pad ook zou willen volgen: “Want hij heeft al bereikt waar ik nu nog naar streef.”

Een uitstapje naar de Nordschleife zit er voorlopig dan ook nog niet in voor Russell: “Ik zou het mezelf niet vergeven als ik, midden in een titelstrijd, met andere dingen bezig zou zijn. Maar als je al hebt bereikt wat hij heeft bereikt, dan is dat alleen maar mooi voor hem.”

