Max Verstappen was niet de enige coureur om een tijdstraf te krijgen tijdens de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië. Zijn voormalig teamgenoot Liam Lawson moest eveneens geloven aan een controversieel besluit van de stewards. Nieuwe onboardbeelden en een verklaring van de FIA laten zien hoe de penalty tot stand is gekomen.

Lawson had zich als twaalfde gekwalificeerd op het Jeddah Corniche Circuit en verloor bij de start een plekje aan Fernando Alonso. Hij moest in bochten 4 en 5 de crash van Pierre Gasly en Yuki Tsunoda zien te ontwijken en kwam daardoor buiten de baan terecht. Door het vuil op zijn banden moest Lawson nog een positie afstaan, ditmaal aan Racing Bulls-teamgenoot Isack Hadjar. "Ik had geen geweldige start", zei Lawson tegenover de aanwezige media. "Ik bevond me in de openingsronde eigenlijk op de verkeerde plek, toen alles voor me gebeurde en ik van de baan moest. Dat was zonde, want de auto was best rap. Maar we zaten de hele race opnieuw vast in het verkeer, wat we ook probeerden. Ja, zonde."

Stewards verklaren tijdstraf van 10 seconden

Hadjar kwam uiteindelijk als tiende aan de finish en scoorde een puntje. Lawson zag als elfde het zwart-witgeblokt, maar werd teruggezet naar P12 achter Alonso vanwege een tijdstraf van 10 seconden. Deze had hij gekregen voor een illegale inhaalactie op Jack Doohan halverwege de race.

Er werd tijdens de Grand Prix zelf geen duidelijke herhaling laten zien van het incident tussen Lawson en Doohan, maar de onboardbeelden die na de wedstrijd uitkwamen, scheppen een beter beeld. Die zijn hier te zien. Doohan had tijdens de safety car-periode aan het begin al een pitstop gemaakt en dus had Lawson na zijn stop een groot voordeel qua banden. De Racing Bulls-coureur ging gemakkelijk langs de Alpine op het start-finishgedeelte. Hij had al een gat geslagen voor de remzone, maar daar ging hij te laat in de ankers. Lawson kwam eventjes buiten de witte lijnen terecht, maar ging netjes terug de baan op en sneed de chicane niet af. Geen probleem, zou je zeggen, maar de stewards waren het daar niet mee eens.

De FIA legde Lawson een tijdstraf van 10 seconden op. "Terwijl hij inderdaad de inhaalactie vóór bocht 1 had afgemaakt, ging hij te snel de bocht in, waardoor hij niet door bocht 1 kwam zonder de baan te verlaten", leest een verklaring van de internationale autosportbond. "Dat betekent dat hij niet op succesvolle wijze auto 7 [Doohan] had ingehaald zonder de baan te verlaten en dus had hij een blijvend voordeel die hij niet teruggaf."

Fans op social media reageren onder andere met "Ik begrijp helemaal niks van deze straf", "Wat een ongelooflijke grap" en "Dit moet een van de ergste penalty's ooit zijn, toch?".