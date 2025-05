We zijn nog maar op een derde van het Formule 1-seizoen 2025 en er hebben al twee rijderswissels plaatsgevonden, een bij Red Bull met zusterteam Racing Bulls en een bij Alpine. Jenson Button vindt het niet kunnen en roept op tot een verbod op verschuivingen van coureurs middenin het seizoen.

Red Bull Racing ontsloeg Sergio Pérez afgelopen december en Liam Lawson werd naar voren geschoven als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Het avontuur van de Kiwi bij het hoofdteam van de energiedrankfabrikant duurde slechts twee Grands Prix. Voor Japan besloot Red Bull Yuki Tsunoda in de tweede RB21 te zetten en Lawson te degraderen richting Racing Bulls. Jack Doohan mocht op zijn beurt zes races doen, voordat Franco Colapinto opgeroepen werd om het zitje bij Alpine over te nemen.

Contract moet voor een heel jaar gelden

"Colapinto was extreem snel, toen hij vorige jaar bij Williams instapte", begon de wereldkampioen van 2009 en analist Button bij Sky Sports F1. "Hij kwam goed uit de startblokken met sterke resultaten. Dus ik kan het begrijpen dat je hem zou willen als testcoureur en dat hij klaarstaat om meteen in te stappen als dat nodig is. Maar het is heel wreed om dit na slechts een paar races al te doen. Daarom vind ik dat er een regel moet komen dat je tijdens het seizoen niet van coureur mag wisselen. Als je een contract tekent, moet het voor een heel seizoen geldig zijn." De Brit vindt dat Doohan en Lawson langer de kans hadden moeten krijgen, het liefst nog het hele jaar.

Karun Chandhok, tevens een voormalig F1-coureur en analist, en commentator David Croft zijn het erover eens dat het puur om commerciële redenen lijkt te gaan en niet om prestaties. Specifiek over Colapinto zei Chandhok: "Het is nou niet per se een stap vooruit vergeleken met wat Jack Doohan heeft bereikt."

