Pierre Gasly schakelde zichzelf uit tijdens de F1 Grand Prix van Monaco, maar Yuki Tsunoda was ook bijna slachtoffer van de crash. Ondanks dat het Gasly was die achterop de Red Bull Racing-bolide knalde, wees Alpine Tsunoda aan als de schuldige. Dat staat in een verklaring van de stewards.

Gasly maakte een baalweekend mee op het stratencircuit van Monte Carlo. Hij werd al in Q1 geëlimineerd en ving de wedstrijd aan als zeventiende. Tsunoda was eveneens ontevreden. Hij had zich als twaalfde gekwalificeerd, maakte zijn eerste van twee verplichte pitstops tijdens een vroege virtual safety car en bevond zich zo in het achterveld. Hij reed op een gegeven moment voor de neus van Gasly, toen hij na de tunnel in de remzone voor de Nouvelle Chicane op het achterwiel werd geraakt door de Alpine. Tsunoda kon op wonderbaarlijke wijze zonder veel schade door, maar Gasly lag uit de race met een gebroken voorvleugel en linkervoorwiel.

Beschuldigingen van Gasly gingen de prullenbak in

Zoals bij iedere crash werd ook dit contact onderzocht door de FIA. Gasly en een afgevaardigde van Alpine klaagden bij de stewards dat Tsunoda niet meer dan één autobreedte ruimte had gelaten tussen zijn Red Bull en de muur, en dat dat tot de crash had geleid. Tevens vonden ze dat Tsunoda had bewogen in de remzone door voor de Nouvelle Chicane van de linker- naar de rechterkant van de baan te gaan.

De stewards deden onderzoek na de beschuldigingen van Gasly en Alpine, maar zagen dat Tsunoda elke keer dezelfde lijn had genomen als in de ronde waarin Gasly achterop de Red Bull knalde. Het feit dat Tsunoda niet meer dan een autobreedte ruimte had gelaten tot de muur, was hier dus helemaal niet van toepassing, zo leest het statement van de FIA. Ook de klacht dat Tsunoda in de remzone had bewogen, werd naar het rijk der fabelen gestuurd. Bij het uitkomen van de tunnel is de racelijn nou eenmaal aan de linkerkant van de baan, voordat je naar rechts gaat om de Nouvelle Chicane op de juiste manier aan te snijden.

De stewards wezen ook nog naar de telemetrie van de Alpine van Gasly. Deze gaf aan dat zijn achterwielen eventjes blokkeerden en dat hij dus zelf een remfout had begaan, wat bijdroeg aan de crash. De FIA heeft Gasly de schuld gegeven, maar omdat hij was uitgevallen en Tsunoda door kon, kreeg hij niet meer dan een reprimande.

