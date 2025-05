Oliver Oakes besloot voor de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna ontslag te nemen als teambaas van Alpine. Toch zagen we hem in Imola in de paddock en dat is in Monaco niet anders. Hij is namelijk nog steeds de teameigenaar van Hitech Grand Prix. Geruchten dat hij op de vlucht was geslagen, zou niks van waar zijn, zo weet Formule 1-fotograaf Kym Illman te onthullen.

Sinds de transitie van Renault naar Alpine heeft de Franse formatie de vierde teambaas in vijf jaar tijd zien vertrekken. Het ontslag van Oakes kwam een paar dagen na de arrestatie van zijn broer William op verdenking van het overdragen van crimineel vermogen. De politie nam daarbij een grote hoeveelheid contant geld in beslag. Onder andere The Telegraph legde verband met Hitech, waar William ook een rol speelde. Tot begin 2022 kocht Dmitry Mazepin, de vader van voormalig Hitech- en F1-coureur Nikita Mazepin, steeds meer aandelen van Hitech tot 75 procent. Vanwege de Russische inval in Oekraïne, nam Oakes de volledige controle terug. Dat de arrestatie van William Oakes weer iets te maken heeft met de Mazepins, zou niet kloppen. Oliver Oakes is 'gewoon' bezig met Hitech Grand Prix, zoals een teameigenaar dat doet. Met Dino Beganovic en Luke Browning liggen ze zelfs aan de leiding van het Formule 2-kampioenschap.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Argentijnse ESPN zorgt met nepnieuws voor bedreigingen bij familie Doohan'

Eigendommen van Hitech niet in beslag

"Er werd overal bericht dat Ollie naar Dubai was gegaan, nadat hij zijn ontslag had aangekondigd", schreef Illman op zijn social media. "Hij is inderdaad naar Dubai gereisd, maar niet omdat hij op de vlucht was, zoals sommige bronnen beweerden. Hij vertelde me dat het ging om zijn F4-team die in die regio aan het racen was. Hij was daar een aantal nachten, voordat hij terugkeerde naar Engeland. Hij legde verder uit dat geruchten dat de eigendommen van zijn team in beslag zouden worden genomen, onjuist zijn. De F2- en F3-auto's van het team racen dan ook gewoon dit weekend. Ook vroegen sommige bronnen zich af waarom de vrachtwagens van het team geen logo's hadden. Hij zei dat ze nooit logo's hebben gehad, omdat het de lak beschadigd."

Gerelateerd