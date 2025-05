Jack Doohan (22) en zijn familie zijn slachtoffer geworden van een pijnlijke blunder van diverse nieuwsoutlets, waaronder de Argentijnse tak van ESPN. Zij toonden live op televisie een screenshot van Instagram, waarop te zien is hoe de vader van Doohan, Mick Doohan, de spot dreef met Franco Colapinto, die was gecrasht tijdens de kwalificatie in Imola. Het betrof hier echter nepnieuws, maar de fans van Colapinto hebben de aanval al geopend op de familie van Doohan.

Colapinto maakte in Imola zijn debuut als voltijdscoureur voor Alpine. Doohan maakte in zijn eerste races voor de Franse renstal te weinig indruk en daarom werd hij vervangen door de Argentijn. Colapinto kende echter geen goed begin bij Alpine, want tijdens de kwalificatie crashte hij hard in de bandenstapel. FormulaFakers, een parodie-account op X, greep dit moment aan om een zelf in elkaar geknutseld verhaal de wereld in te slingeren. Ze maakten een Instagram-bericht van Mick Doohan, waarin hij een foto van de crash van Colapinto deelt met de tekst: 'Heel indrukwekkend', voorzien van drie lach-emoji's. Niet iedereen had direct door dat de post nep was. Zowel fans als mediaoutlets, waaronder de Argentijnse tak van ESPN, gingen ermee aan de haal.

ESPN blundert en leidt Colapinto-fans richting familie Doohan

De Argentijnse tak van de sportzender zond het neppe Instagram-bericht uit en dit bracht een heuse hetze teweeg richting Doohan en zijn familie. Er werden haatberichten en doodsbedreigingen afgeleverd aan het adres van de Doohans. Het waren voornamelijk fans van Colapinto die hun vizier hadden gericht op Doohan en zijn familie. Eerder in het raceweekend gingen de Colapinto-fans ook al tekeer tegen Yuki Tsunoda, nadat de Japanner in de vrije training een gebaar had gemaakt richting de nieuwbakken coureur van Alpine.

