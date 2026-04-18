Credit for photo: Gruppe C

Nieuwe BoP op Nürburgring: Mercedes-AMG van onder andere Verstappen aangepast

Credit for photo: Gruppe C — Foto: © Gruppe C
Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De ADAC-organisatie van de 24h Nürburgring Qualifiers heeft de Balance of Performance (BoP) aangepast tussen de kwalificatie en Race 1, die vanmiddag en vanavond wordt verreden. Alleen bij de Mercedes-AMG, dus ook bij de auto van Max Verstappen, zijn er wijzigingen doorgevoerd.

De Balance of Performance is een methode in de GT3-racerij om de bolides qua prestaties zo gelijk mogelijk te maken. Over de hele wereld zijn er meer dan tien huidige merken die wagens volgens GT3-specificaties hebben gebouwd en elke auto heeft weer zo zijn sterke en zwakke kanten. Die sterke en zwakke kanten zitten nou eenmaal in de basis van de auto, maar het is de bedoeling dat ze over één ronde zo dicht mogelijk bij elkaar zitten.

Meer rake voor de AMG

In de kwalificatie pakte een BMW van Gamota Racing de pole position voor een Mercedes-AMG van Schnitzelalm Racing, een Mercedes-AMG van KCMG, een Porsche van 48 LOSCH Motorsport by Black Falcon en een Mercedes-AMG van het door Ravenol gesteunde Winward Racing. Mercedes-AMG Team Verstappen Racing had zich als zesde gekwalificeerd dankzij Lucas Auer, maar moet vanaf P9 starten vanwege een gridstraf.

Raceorganisaties mogen op elk moment tussen de sessies door de BoP veranderen en dat is nu dus tussen de kwalificatie en de zaterdagswedstrijd gebeurt. De rake gaat bij de AMG's omhoog. Rake is het verschil in rijhoogte tussen de voorkant en de achterkant. Dit was voor de kwalificatie 0.503°. Voor Goodyear-deelnemers gaat het omhoog naar 0.55° en voor deelnemers op Michelin of Toyo Tires gaat het richting de 0.68°. Verstappen rijdt op Michelins.

Of het een nadeel of een voordeel is, is afwachten. Meer rake geeft op hoge snelheid iets meer stabiliteit, maar de auto zal iets minder wendbaar aanvoelen, alsof het stuur wat 'slomer' reageert.

LIVE | Verstappen in Race 1 van de 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee Live

Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife

DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring

Rode vlaggen bij Race 1 op de Nürburgring: Medisch team rukt uit na enorme crash

Verstappen wordt onderzocht door stewards tijdens eerste kwalificatie op de Nürburgring

LIVE | Verstappen in kwalificatie voor Race 1 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee

Jahn verbijsterd na pole voor Race 1 op de Nürburgring: "Dat in zo'n groot GT3-veld"

DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring

Gamota-BMW pakt pole voor Race 1 op de Nürburgring, Verstappen blijft steken op P6

Weerbericht voor 24h Nürburgring Qualifiers: regen verwacht tijdens avondstint Verstappen

