Doohan as Haas F1 reserve driver

Mick Doohan onthult over Alpine-contract Jack voor 'oneerlijk' ontslag: "Het is duidelijk"

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Mick Doohan heeft gesteld dat Alpine zijn zoon Jack Doohan zwaar tekortgedaan. De vijfvoudig MotoGP-wereldkampioen vindt dat de jonge Australiër op een oneerlijke manier aan de kant is geschoven, nadat hij vorig jaar slechts zes races de tijd kreeg om zich te bewijzen. Tot overmaat van ramp kregen de coureur en zijn vriendin tijdens zijn laatste raceweekend in Miami te maken met ernstige doodsbedreigingen.

Hoewel Jack Doohan eind 2024 werd gepromoveerd door Alpine en zijn officiële debuut maakte tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi, was zijn vaste aanstelling van korte duur. Hij begon vorig seizoen nog wel als vaste rijder naast Pierre Gasly, maar de twijfels over zijn toekomst sloegen snel toe toen het team Franco Colapinto aantrok als reservecoureur. Na het raceweekend in Miami, de zesde ronde van het kampioenschap, greep uitvoerend adviseur Flavio Briatore in en werd Doohan vervangen door de Argentijn. Hij werd teruggezet naar een reserverol om vervolgens definitief afscheid te nemen van de Franse renstaal.

Langetermijncontract genegeerd

Vader Mick Doohan is nog altijd woedend over de gang van zaken en benadrukt in gesprek met Marca dat het lot van zijn zoon al vroeg bezegeld leek. "Ik kan er niet te veel over zeggen, maar ik vind het oneerlijk", vertelt hij. "Het was vanaf het begin al zo. Ze vervingen een coureur voordat het seizoen überhaupt echt was begonnen. En toen was het eigenlijk al klaar. Mijn zoon had echter een contract voor de lange termijn en hij was de eerste juniorcoureur van Alpine die was doorgestroomd. Het was duidelijk, om redenen die ik niet kan benoemen, dat er een andere richting werd ingeslagen", aldus Doohan.

Doodsbedreigingen in Miami

Tijdens de Grand Prix van Miami, wat dus uiteindelijk het laatste raceweekend voor Jack Doohan in dienst van Alpine bleek te zijn, liepen de spanningen hoog op. De jonge coureur en zijn vriendin werden gedurende dat weekend op allerlei manieren met de dood bedreigd door zogenaamde Formule 1-fans. Hier werd in Drive to Survive veel aandacht aan besteed. Hij werd door anonieme nummers platgebeld en hij kreeg allerlei angstaanjagende emails. Kort na dit bewogen weekend werd Doohan definitief aan de kant geschoven ten faveure van Colapinto.

Focus op de toekomst bij Haas

Inmiddels heeft Doohan de bladzijde omgeslagen en een nieuwe werkgever gevonden in de Formule 1. Sinds februari van dit jaar is hij actief als officiële reservecoureur voor het Haas F1 Team, een rol die hij deelt met de Japanner Ryō Hirakawa. Bij de Amerikaanse renstal ondersteunt hij het vaste rijdersduo, bestaande uit Ollie Bearman en Esteban Ocon. Om daarnaast voldoende wedstrijdritme op te doen, komt Doohan dit seizoen ook uit in de LMP2-klasse van de European Le Mans Series voor het team van Nielsen Racing.

Volgens zijn vader ligt de volledige focus nu op een terugkeer op de F1-grid. Hij deelt daarbij nog een subtiele sneer uit aan het adres van Alpine. "Hij zit nu bij Haas als reservecoureur, op zoek naar een vast stoeltje, en bij een team dat zich wel aan contracten houdt", besluit Mick.

