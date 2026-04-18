Verstappen onthult liefde voor PSV: “Zo begon ik interesse te krijgen”
Dat Max Verstappen een groot fan is van PSV, heeft de Nederlander al diverse keren laten doorschemeren. Tijdens het Viaplay-evenement, waarbij hem allerlei vragen werden gesteld, legt de viervoudig kampioen ook even uit waarom hij de Eindhovense voetbalclub als favoriet beschouwt.
De Nederlander heeft vaker laten blijken dat hij naast zijn liefde voor racen ook graag naar voetbal kijkt. Virgil van Dijk is bijvoorbeeld een van zijn vrienden en de game FIFA was in het verleden ook razend populair bij Verstappen, zo verklaarde hij eerder.
Philips was sponsor van Jos Verstappen
Op het evenement wordt Verstappen van alles gevraagd en daarbij komt ook zijn interesse buiten de Formule 1 aan bod. Op de vraag hoe hij PSV-supporter is geworden, antwoordt Verstappen: “Mijn liefde voor PSV komt van mijn vader. In die tijd was Philips de sponsor van mijn vader. Met hem ben ik naar een paar PSV-wedstrijden geweest en zo begon ik interesse te krijgen in de club.”
'Mercedes krijgt mogelijk extra ontwikkelingstijd, Red Bull dreigt buiten de boot te vallen'
- Vandaag 12:36
- 1
Russell ligt niet wakker van mogelijk vertrek Verstappen: 'F1 is groter dan wie dan ook'
- Vandaag 11:41
- 2
Jahn verbijsterd na pole voor Race 1 op de Nürburgring: "Dat in zo'n groot GT3-veld"
DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring
Gamota-BMW pakt pole voor Race 1 op de Nürburgring, Verstappen blijft steken op P6
Weerbericht voor 24h Nürburgring Qualifiers: regen verwacht tijdens avondstint Verstappen
LIVE | Verstappen in Race 1 van de 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee
- 2 uur geleden
- 3
'FIA en coureurs dichter bij aanpassing regels na incident Bearman-Colapinto'
- 11 minuten geleden
Rode vlaggen bij Race 1 op de Nürburgring: Medisch team rukt uit na enorme crash
- 1 uur geleden
- 7
Red Bull Racing in crisis: Helmut Marko hoopt op sportief herstel
- 1 uur geleden
F1-leider Kimi Antonelli geeft startsein voor 6 uur van Imola
- 2 uur geleden
Verstappen onthult liefde voor PSV: “Zo begon ik interesse te krijgen”
- 3 uur geleden
- 1
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami
- 14 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
VIDEO | 'Na Lambiase vertrekt ook dít kopstuk', FIA trekt conclusie na spoedberaad | GPFans News
- 15 april