Verstappen onthult liefde voor PSV: “Zo begon ik interesse te krijgen”

Verstappen, PSV, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
Verstappen onthult liefde voor PSV: “Zo begon ik interesse te krijgen”

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Dat Max Verstappen een groot fan is van PSV, heeft de Nederlander al diverse keren laten doorschemeren. Tijdens het Viaplay-evenement, waarbij hem allerlei vragen werden gesteld, legt de viervoudig kampioen ook even uit waarom hij de Eindhovense voetbalclub als favoriet beschouwt.

De Nederlander heeft vaker laten blijken dat hij naast zijn liefde voor racen ook graag naar voetbal kijkt. Virgil van Dijk is bijvoorbeeld een van zijn vrienden en de game FIFA was in het verleden ook razend populair bij Verstappen, zo verklaarde hij eerder.

Philips was sponsor van Jos Verstappen

Op het evenement wordt Verstappen van alles gevraagd en daarbij komt ook zijn interesse buiten de Formule 1 aan bod. Op de vraag hoe hij PSV-supporter is geworden, antwoordt Verstappen: “Mijn liefde voor PSV komt van mijn vader. In die tijd was Philips de sponsor van mijn vader. Met hem ben ik naar een paar PSV-wedstrijden geweest en zo begon ik interesse te krijgen in de club.”

Max Verstappen, Virgil van Dijk 2024

Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife

Red Bull Racing in crisis: Helmut Marko hoopt op sportief herstel

'Mercedes krijgt mogelijk extra ontwikkelingstijd, Red Bull dreigt buiten de boot te vallen'

Russell ligt niet wakker van mogelijk vertrek Verstappen: 'F1 is groter dan wie dan ook'

DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring

Viaplay mogelijk duurder: F1-fans moeten rekening houden met prijsstijging

Jahn verbijsterd na pole voor Race 1 op de Nürburgring: "Dat in zo'n groot GT3-veld" Reactie David Jahn

DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring Krijgt Max straf?

Gamota-BMW pakt pole voor Race 1 op de Nürburgring, Verstappen blijft steken op P6 Samenvatting kwalificatie

Weerbericht voor 24h Nürburgring Qualifiers: regen verwacht tijdens avondstint Verstappen Weersverwachting in de Eifel

