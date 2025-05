Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies ervaart een tweestrijd na de beslissing van Red Bull Racing om Yuki Tsunoda en Liam Lawson na twee raceweekend om te ruilen. Enerzijds is de promotie van een coureur naar de grootmacht een groot succes, anderzijds moet de Fransman er nu voor zorgen dat Lawson zijn vorm weer gaat hervinden.

Liam Lawson begon dit seizoen als teammaat van Max Verstappen bij Red Bull Racing, nadat hij eind 2024 indruk maakte als invaller van Daniel Ricciardo bij zusterteam Racing Bulls. De 23-jarige Kiwi werd echter na slechts twee raceweekenden alweer uit het stoeltje bij de Oostenrijkse hoofdmacht gewipt. Lawson werd vanwege tegenvallende prestaties teruggestuurd naar Racing Bulls, terwijl Yuki Tsunoda de omgekeerde weg bewandelde. Zo geldt de één zijn dood, is de ander zijn brood, ook in de Formule 1. Maar hoe zorg je ervoor dat een jonge veelbelovende coureur niet ten onder gaat aan zo'n mentale klap?

Gemengde gevoelens na Red Bull-exit Lawson

In een exclusief interview met GPFans laat Racing Bulls-teambaas Laurent Mekies dat de situatie bij hem voor gemengde gevoelens zorgt: "Ons eerste doel is competitiviteit. Dat is wat onze bazen zeggen. Ze zeggen: ‘Jullie moeten geloofwaardig zijn in jullie gevecht achter de topteams'", klinkt het. "Ons tweede doel is om coureurs te laten groeien voor de Red Bull-familie. Dus als één van onze coureurs door het hoofdteam wordt opgeroepen, is dat eigenlijk een groot succes. Als Red Bull Racing een coureur nodig heeft en niet kan bouwen op Racing Bulls om die coureur in te leveren, dan is dat een probleem. Dus het is een succes voor ons. Maar je begrijpt dat ons tweede doel, in contrast kan staan met ons eerste doel. Daarom zijn er gemengde gevoelens."

Een jaar geleden was het science fiction geweest om te zeggen dat Yuki in een Red Bull Racing-auto in de Formule 1 zou rijden Mekies over Tsunoda

Mekies vervolgt: "We zijn heel trots op het feit dat Yuki de promotie heeft gekregen. Ik kan niet genoeg benadrukken hoeveel progressie hij heeft geboekt tijdens het seizoen van 2024 en opnieuw aan het begin van het seizoen van 2025. Dat is fantastisch. Een jaar geleden was het science fiction geweest om te zeggen dat Yuki in een Red Bull Racing-auto in de Formule 1 zou rijden. Het is een geweldige prestatie van Yuki en iets waar we heel trots op zijn." Tsunoda debuteerde in 2021 bij het zusterteam, maar werd tot voor kort door de Red Bull-top nooit als échte kandidaat voor Red Bull Racing gezien. Eind vorig jaar verkoos men immers nog de aanzienlijk minder ervaren Lawson boven de 25-jarige Japanner.

Lawson terug op snelheid zien te krijgen

"Nu komen we aan bij de volgende uitdaging, en daar houden we van", gaat Mekies verder. "Die uitdaging is om Liam terug op snelheid te krijgen, want we weten hoeveel talent hij heeft." Lawson scoorde sinds zijn terugkeer bij Racing Bulls nog geen punten, waar bij teammaat en rookie Isack Hadjar de teller inmiddels op zeven staat sinds de start van het seizoen. "Hij heeft natuurlijk een harde klap gehad na de eerste twee races, dat kunnen we niet ontkennen. Maar dat ligt achter ons. Hij moest tijdens het seizoen in Japan, zonder tests of wat dan ook, weer bij ons in de auto springen. In Japan en Bahrein kon je zien hoe hard de klap was die hij te verduren heeft gekregen."

Yuki Tsunoda

Volgens de Fransman is de stijgende lijn inmiddels echter zichtbaar: "Sindsdien zien we iedere race progressie. In Djedda kwalificeerde Liam zich voor Isack en in Miami ging hij vóórdat een straf kreeg van de veertiende naar de zevende plaats in de sprintrace. Het is [in positieve zin] in de buitenwereld nog niet echt rondgegaan, omdat er wat incidenten waren en hij nog op de weg terug is. Maar we hebben er vertrouwen in dat zijn talent er nog is en hij weer op snelheid komt. Hij en Isack gaan elkaar pushen."

Liam Lawson

Sensationele start voor Hadjar

Hadjar is één van de smaakmakers van het seizoen tot nu toe. De twintigjarige Franse Algerijn kwam niet als meest geanticipeerde debutant de sport binnen en stond vooral bekend vanwege zijn explosieve boordradio's, maar de RB-rookie is in hoog tempo naam voor zichzelf aan het maken. "Het startpunt van Isack als rookie is niets minder dan sensationeel", aldus Mekies. "Maar tegelijkertijd kunnen we het ons niet verantwoorden - zelfs niet met Isack - om op dat niveau te blijven. Hij moet zich blijven verbeteren en onze coureurs moeten elkaar pushen. Als je kijkt naar hoeveel races onze coureurs bij elkaar opgeteld hebben gereden (22), is dat ongelofelijk laag in vergelijking met de competitie. Maar het is onze uitdaging om de grote jongens uit te dagen met onze jonge coureurs. Als we op circuits komen die ze kennen van hun tijd in de Formule 2, vinden we hopelijk wat performance."

Isack Hadjar

Positie Lawson niet in gevaar

Lang verhaal kort: Mekies steekt niet onder stoelen of banken dat Lawson een enorme tik heeft gehad door zijn vroege exit bij Red Bull Racing, maar twijfelt er niet aan dat hij zijn vorm weer gaat hervinden: "Het ligt achter ons. Hij heeft tijd nodig in de auto om comfortabel te raken. Hij ligt drie races achter op Isack in deze auto. Hij draagt bij aan het team, hij pusht, hij is snel. Hij moet een rustig weekend hebben zonder straffen en botsingen en dan komt hij op snelheid." Op de vraag of Lawson de tijd gaat krijgen om het tij te keren, klinkt het: "Ja, we hebben de tijd."

