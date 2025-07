Liam Lawson blijft naar verluidt onder contract van Red Bull voor het Formule 1-seizoen 2026. Dat weet de NZ Herald te melden. De Nieuw-Zeelandse bron wijst naar twee redenen waarom het voor Red Bull aantrekkelijk is om Lawson te behouden.

Lawson won races in de FIA Formule 2 en werd vicekampioen in de DTM en Super Formula, terwijl hij wachtte op een kans in de Formule 1. Die kreeg hij in 2023, toen Daniel Ricciardo zijn middenhandsbeentje brak voor de Dutch Grand Prix. Lawson viel voor vijf races in en scoorde punten in Singapore, wat op dat moment het beste resultaat van het seizoen was voor Red Bull-zusterteam AlphaTauri. Hij stapte in 2024 voor de laatste zes wedstrijden in, nadat Ricciardo aan de kant was geschoven. In zijn eerste Grand Prix terug reed de Kiwi van P19 naar P9. Lawson maakte genoeg indruk om de ontslagen Sergio Pérez op te volgen bij het Red Bull-hoofdteam voor 2025.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Liam Lawson fileert Zak Brown: "Hij begrijpt niet waar hij het over heeft"

Ontwikkeling VCARB 02 en mentor van Hadjar

Lawson werd dus de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen dit seizoen, maar hij had het erg lastig. Hij crashte op slicks in de regen in Australië en kwam niet verder dan P12 in China. Om hem te beschermen, besloot de energiedrankfabrikant om Lawson weer bij Racing Bulls te plaatsen en Yuki Tsunoda de promotie te geven. Omdat Red Bull Racing worstelt met het nauwe werkvenster van de RB21, lukt het ook Tsunoda niet om goede resultaten neer te zetten.

Ook al is rookie Isack Hadjar vaker in de punten beland voor Racing Bulls dan Lawson, toch zou Red Bull tevreden zijn over de laatstgenoemde. Volgens de NZ Herald wil Red Bull tenminste één ervaren coureur bij het zusterteam hebben, wanneer nieuwe technische reglementen hun intrede doen in 2026, en het ziet ernaar uit dat dat Lawson wordt. Naar verluidt speelt hij een enorme rol bij de ontwikkeling van de huidige VCARB 02-bolide, wat juist een heel breed werkvenster heeft vergeleken met de RB21. Daarnaast zou Red Bull hem een goede mentor van Hadjar vinden met de manier waarop hij de jonge Fransman adviseert. Een terugkeer bij het hoofdteam van Red Bull wordt niet uitgesloten en dat zal afhangen van de toekomst van Tsunoda.

Wanneer Red Bull de rijdersbezetting bij Red Bull Racing en bij Racing Bulls aan zal kondigen, is niet bekend. Max Verstappen heeft een contract tot eind 2028, maar gaf tegenover GPFans toe dat hij "nog geen besluit heeft genomen" over waar hij volgend jaar rijdt.

Gerelateerd