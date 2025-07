De Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) gaat vanaf het F1-seizoen van 2026 regels introduceren om een strengere scheiding te creëren tussen hoofdteams en zusterteams, zo heeft Nikolas Tombazis laten weten. Er is in de afgelopen jaren vooral gewezen naar de nauwe samenwerking tussen Red Bull Racing en Racing Bulls.

Er staan momenteel tien teams op de grid van de Formule 1 en volgend jaar worden het er elf. Het is onvermijdelijk dat er hier en daar wordt samengewerkt tussen de teams, ondanks dat ze het rivalen horen te zijn. Denk daarbij aan klantenmotoren - Aston Martin, McLaren en Williams gebruiken Mercedes-power units, terwijl Kick Sauber en Haas momenteel gebruikmaken van de Ferrari-krachtbron. De relatie tussen Red Bull en Racing Bulls is echter wat de laatste jaren onder vuur kwam te liggen. De Oostenrijkse en Italiaanse renstal hebben dezelfde eigenaar en er wordt ook op dezelfde campus in Milton Keynes in het Verenigd Koninkrijk gewerkt. De FIA wil voorkomen dat er te veel informatie tussen teams wordt gedeeld.

IT en fysieke scheiding

"We zijn bezig om het duidelijker te maken hoe teams, laten we ze A- en B-teams noemen, opereren", begon Tombazis, hoofd van de single seater-afdeling van de FIa, tegenover The Race. "Dat doen we door bepaalde maatregelen in te voeren die voorkomen dat teams die een nauwe relatie hebben, elkaar helpen of samenwerken. We voeren een aantal bepalingen in op IT-gebied, om ervoor te zorgen dat IT-systemen gescheiden zijn, zodat ze geen ontwerpen of iets dergelijks kunnen delen. En er komt ook fysieke scheiding en welke details van welke bepalingen moeten worden nageleefd."

Brown krijgt zijn zin

Vooral Zak Brown heeft zich vaak uitgesproken over Red Bull en Racing Bulls. "Voor zover ik weet, bestaat er geen enkele andere sport waar mede-eigenaarschap van twee teams die tegen elkaar strijden, wordt toegestaan", aldus de CEO van McLaren. "Dus ik denk dat de sport, nu we een kostenplafond hebben, een stap verder is gegaan naar een situatie waarin we proberen tien onafhankelijke teams te hebben vanuit sportief, politiek en technisch oogpunt. Ik denk dat ze [Red Bull] zich wel degelijk aan de regels houden, maar het zijn de regels zelf waar ik een probleem mee heb. Ik vind dat de FIA dit moet aanpakken."

