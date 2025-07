De Formula 1 Commission kwam vandaag bij elkaar in Londen. Het zijn vergaderingen waarbij de teambazen aanwezig zijn, F1-president en -CEO Stefano Domenicali, en een afgevaardigde van de FIA. Ditmaal was het de beurt aan Nikolas Tombazis, hoofd van de single seater-afdeling. Het belangrijkste punt is dat er een tarief kan komen op protesten of onderzoeken.

De FIA heeft na de vergadering op een kantoor van Formula One Management, de promotor van de koningsklasse waar Liberty Media grotendeels eigenaar van is, laten weten wat er is besproken. Het ging vooral over het commerciële succes van het wereldkampioenschap. Zo zijn ze tevreden met de blijvende groei van de fanbase in de Verenigde Staten, wat met 11 procent is gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Formule 1-fans zouden ook steeds jonger worden - 43 procent is onder de 35 jaar. Daarnaast is maar liefst 42 procent van de fans vrouw. Ze zien ook de positieve impact die de bekende F1: The Movie heeft gehad, de film met Brad Pitt die onder andere door Lewis Hamilton werd geproduceerd.

Tarief op protesten of onderzoeken

Een ander nieuwtje wat de F1 Commission kon delen, ging over protesten die de teams in kunnen dienen. Is er een deelnemer die het bijvoorbeeld oneens is met een straf die door de stewards is uitgedeeld, dan kan er na een sessie of Grand Prix in beroep worden gegaan of er kan een right of review worden aangevraagd. Vindt een deelnemer dat stewards juist een straf uit hadden moeten delen, maar is dit niet gebeurd, dan kunnen teams protest aantekenen. Dit kan gaan om sportieve zaken gaan, zoals track limits, of om technische zaken, zoals een illegaal onderdeel.

De FIA lijkt er een beetje klaar mee te zijn dat protesten meer als politiek spelletje worden gebruikt, dan een daadwerkelijke zorg voor eerlijkheid in de Formule 1. Red Bull Racing tekende al twee keer dit seizoen protest aan tegen George Russell, eerst in Miami omdat hij gele vlaggen genegeerd zou hebben, en daarna in Canada omdat hij mogelijk onvoorspelbaar rijgedrag had vertoond achter de safety car. Er klonken al geluiden door de paddock dat de internationale autosportbond daarom een tarief wil leggen op protesten. Bij de F1 Commission is afgesproken dat de borgsom voor protesten, beroepen en right of reviews moeten worden geëvalueerd met het oog op eventuele aanpassingen van die tarieven. Ook werd de mogelijke invoering van tarieven voor 'normale' onderzoeken van de stewards besproken.

