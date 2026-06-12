close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Valtteri Bottas appears at a media conference ahead of the 2026 Australian Grand Prix

Bottas moet de portemonnee trekken na snelheidsovertreding in Barcelona

Valtteri Bottas appears at a media conference ahead of the 2026 Australian Grand Prix — Foto: © IMAGO

Bottas moet de portemonnee trekken na snelheidsovertreding in Barcelona

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

De FIA heeft zich in Barcelona gebogen over een snelheidsovertreding van Valtteri Bottas in de pitstraat. De Fin reed 80,5 kilometer per uur, daar waar 80 kilometer per uur in de pitstraat is toegestaan.

De snelheid in de pitstraat is de afgelopen week een groter gespreksonderwerp geworden dan wat de FIA lief is. Zo kregen diverse coureurs in Monaco een straf vanwege het te hard rijden in de pitstraat, waaronder Pierre Gasly. Die straf werd echter teruggedraaid na nieuw bewijs van Alpine. De Fransman mag daarom alsnog de derde plek in Monte Carlo op zijn cv zetten, hoewel Red Bull en McLaren mogelijk nog officieel in protest gaan.

Bottas op de bon

Voor Bottas zal het allemaal niet zo vaart lopen, aangezien het slechts om een vrije training ging. De Finse Cadillac-coureur reed weliswaar met 80,5 kilometer per uur in de pitstraat van Barcelona, maar zal van het boetebedrag van 100 euro dat de FIA als straf heeft uitgedeeld hoogstwaarschijnlijk niet wakker liggen.

Gerelateerd

Valtteri Bottas Barcelona Circuit de Barcelona-Catalunya

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Red Bull wisselt power unit Verstappen, ook Audi, Haas en Cadillac grijpen in

Red Bull wisselt power unit Verstappen, ook Audi, Haas en Cadillac grijpen in

  • 3 uur geleden
FIA deelt waarschuwing uit aan Alonso voor overschrijden witte lijn

FIA deelt waarschuwing uit aan Alonso voor overschrijden witte lijn

  • 45 minuten geleden
Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6

Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6

  • 58 minuten geleden
  • 1
FIA deelt nieuwe eindstand GP Monaco en aangepaste stand wereldkampioenschap F1

FIA deelt nieuwe eindstand GP Monaco en aangepaste stand wereldkampioenschap F1

  • 2 uur geleden
  • 1
Wolff reageert met knipoog op ADUO-regeling: "Blijkbaar hebben we die niet..."

Wolff reageert met knipoog op ADUO-regeling: "Blijkbaar hebben we die niet..."

  • 2 uur geleden
Verstappen grapt over crash tussen Mercedes-duo: "Zeg ik geen nee tegen"

Verstappen grapt over crash tussen Mercedes-duo: "Zeg ik geen nee tegen"

  • 3 uur geleden

Net binnen

18:13
FIA deelt waarschuwing uit aan Alonso voor overschrijden witte lijn
18:00
Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6
17:41
Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig'
16:58
Wolff onthult: Mercedes onderzoekt juridische opties na FIA-beslissing Gasly
16:43
Live
LIVE (gesloten) | Tweede vrije training GP Barcelona: mis niks van de ontwikkelingen in Spanje
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6 Samenvatting VT2

Norris het snelst in tweede vrije training Barcelona-Catalonië, Verstappen op P6

58 minuten geleden 1
Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig' Toto Wolff

Wolff gooit de deur dicht voor Verstappen: 'We hebben niemand anders nodig'

1 uur geleden 3
Russell wist al maanden dat Red Bull beste motor zou hebben: "Zo is het afgesproken" George Russell

Russell wist al maanden dat Red Bull beste motor zou hebben: "Zo is het afgesproken"

3 uur geleden 3
Stewards Nürburgring bevestigen diskwalificatie Red Bull-Lamborghini, plekje winst voor Verstappen 24h Nürburgring

Stewards Nürburgring bevestigen diskwalificatie Red Bull-Lamborghini, plekje winst voor Verstappen

Vandaag 14:41 1
Ontdek het op Google Play
x