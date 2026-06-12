Bottas moet de portemonnee trekken na snelheidsovertreding in Barcelona
Bottas moet de portemonnee trekken na snelheidsovertreding in Barcelona
De FIA heeft zich in Barcelona gebogen over een snelheidsovertreding van Valtteri Bottas in de pitstraat. De Fin reed 80,5 kilometer per uur, daar waar 80 kilometer per uur in de pitstraat is toegestaan.
De snelheid in de pitstraat is de afgelopen week een groter gespreksonderwerp geworden dan wat de FIA lief is. Zo kregen diverse coureurs in Monaco een straf vanwege het te hard rijden in de pitstraat, waaronder Pierre Gasly. Die straf werd echter teruggedraaid na nieuw bewijs van Alpine. De Fransman mag daarom alsnog de derde plek in Monte Carlo op zijn cv zetten, hoewel Red Bull en McLaren mogelijk nog officieel in protest gaan.
Bottas op de bon
Voor Bottas zal het allemaal niet zo vaart lopen, aangezien het slechts om een vrije training ging. De Finse Cadillac-coureur reed weliswaar met 80,5 kilometer per uur in de pitstraat van Barcelona, maar zal van het boetebedrag van 100 euro dat de FIA als straf heeft uitgedeeld hoogstwaarschijnlijk niet wakker liggen.
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