De presidentsverkiezingen bij de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) worden aankomende december gehouden. Sebastian Vettel heeft besloten om niet de strijd aan te gaan voor deze rol, ondanks dat hij naar voren werd geschoven door niemand minder dan Ross Brawn.

Mohammed Ben Sulayem is sinds eind 2021 de president van de FIA. De man uit Dubai heeft meermaals onder vuur gelegen om verschillende, dubieuze redenen, zoals het mogelijk persoonlijk ingrijpen op straffen, een poging doen de homologatie van een F1-circuit te blokkeren en de macht van de ethische commissie van de autosportbond in te perken. Tim Mayer heeft onlangs aangekondigd dat hij zich kandidaat stelt voor eind dit jaar. De Amerikaan is al meer dan dertig jaar betrokken als onder andere vrijwilliger en stewards bij IMSA en de FIA. Als er een derde kandidaat komt, dan zal dat in ieder geval niet Vettel zijn. Brawn, een van de meest succesvolle teambazen en technische directeuren, vond de viervoudig wereldkampioen juist wel een goede kandidaat. Vanuit het oogpunt van de coureur zou Vettel problemen in de autosport kunnen aanpakken en de richting van algemene mobiliteitsvraagstukken kunnen bepalen. De voormalig coureur van Red Bull, Ferrari en Aston Martin is hier wel geïnteresseerd in, maar weet te weinig van de rol van de FIA-president af.

"Ik weet niet genoeg over de verantwoordelijkheden van een FIA-president", gaf Vettel tegenover Auto Motor und Sport toe. "Vanuit het perspectief van de Formule 1 krijg je maar één aspect te zien. Ik begrijp het wel een beetje, maar niet genoeg om het goed te kunnen beoordelen en overwegen. Het zou onprofessioneel zijn om nu te zeggen: 'ja, ik kan het me voorstellen dat ik dat ga doen.' Ross Brawn kan dat wel inschatten, omdat hij in zijn functie meer contact had met de FIA en daardoor weet wat voor type persoon geschikt is voor deze functie."

