Sebastian Vettel heeft laten weten dat hij meer een connectie voelt met Red Bull Racing dan met Ferrari. De uitspraken komen nadat hoofdadviseur Helmut Marko heeft gezegd dat Vettel zijn ideale opvolger zou zijn. Ook Max Verstappen zou de mede-viervoudig wereldkampioen met open armen ontvangen.

Vettel werd al in 1998 opgepikt door Red Bull voor het juniorprogramma en kwam in 2007 bij Red Bull-zusterteam Toro Rosso terecht na een indrukwekkende carrière in de lagere klasses. Hij scoorde een jaar later zijn eerste Grand Prix-overwinning in Italië en sleepte de wereldtitels binnen van 2010 tot en met 2013. De Heppenheimer besloot na een teleurstellend 2014 de overstap te maken naar Ferrari, maar een kampioenschap zat er niet meer in. Hij beëindigde zijn Formule 1-avontuur bij Aston Martin. Geruchten doen de ronde dat Vettel Marko zou kunnen vervangen bij Red Bull. De 82-jarige heeft een contract als adviseur tot en met 2026.

Identificeren met Red Bull

"Ik heb er geen spijt van", begon Vettel over zijn overstap van Red Bull naar Ferrari bij de ORF Sport-podcast. "Wat het me heeft gebracht, is de realisatie van wat ik had bij Red Bull toendertijd. Ik denk dat het menselijke element een beetje verloren ging bij [Ferrari]", legde hij uit over dat er bijvoorbeeld heel geheimzinnig werd gedaan over zijn account. Vettel moest zich ook houden aan "zeer strikte afspraken". Hij beschouwt zijn tijd bij Ferrari nog steeds als zeer prettig, maar het kan zijn winnende periode met Red Bull niet overtreffen. "De mensen, en de momenten die we hebben gedeeld, en hoeveel het ons heeft verenigd... Ook al had ik het later heel goed bij Ferrari, een groot deel van mij identificeert nog steeds met Red Bull en Red Bull Racing."

