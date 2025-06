Max Verstappen zet de deur wagenwijd open voor een terugkeer van Sebastian Vettel bij Red Bull Racing. 'Seb' heeft onlangs bevestigd dat hij in gesprek is met Helmut Marko over een rol binnen het team, en volgens de Nederlander zou iemand met zijn status het team alleen maar kunnen versterken.

Red Bull stapte in 2005 in de Formule 1, maar boekte pas vanaf 2010 echt succes met Vettel achter het stuur. De eerste vier wereldtitels werden binnengehaald van 2010 tot en met 2013. Met de start van het hybridetijdperk in 2014 kreeg Vettel een nieuwe teamgenoot: Daniel Ricciardo. De Renault-krachtbronnen in de Red Bull kwamen echter flink tekort ten opzichte van de dominante motoren van Mercedes, en Vettel besloot in 2015 voor Ferrari te gaan rijden. Hoewel hij hier en daar nog wel een overwinning behaalde met de Scuderia, was het onvoldoende voor een serieuze titeluitdaging. De laatste paar seizoenen reed Vettel voor Aston Martin, waarna hij besloot met F1-pensioen te gaan. Hij gaf toen aan zich vooral op zijn groene missie te willen richten.

Vettel en Marko praten over eventuele terugkeer

Toch laat de Formule 1 Vettel niet los. Sinds zijn afscheid in 2023 heeft hij meerdere keren laten weten dat hij de koningsklasse nog altijd op de voet volgt. Onlangs doken berichten op dat Vettel gesprekken voert met Marko over een terugkeer bij Red Bull en dan gaat het niet om de rol van coureur. "Ik weet het niet. Er zijn wat krantenkoppen geweest, en ik kan nog steeds goed overweg met Helmut. We hebben hierover ook contact, misschien nog niet zo intensief of diepgaand, maar het is mogelijk. Welke vorm dat zal aannemen, moet nog blijken", verklaarde de viervoudig wereldkampioen bij ORF, toen hem werd gevraagd of hij Marko zou opvolgen.

Verstappen verwelkomt Vettel bij Red Bull

Tijdens de persconferentie in Oostenrijk, voorafgaand aan het raceweekend op de Red Bull Ring, werd Verstappen gevraagd of hij een terugkeer van de Duitser ziet zitten. "Vettel bij Red Bull? Het is logisch dat iemand die zoveel heeft bereikt als hij altijd een plek heeft binnen een team als het onze. Ik wist niet dat ze met elkaar in gesprek waren, maar hij heeft een band met Marko en dat is logisch", aldus Verstappen.

