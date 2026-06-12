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Wolff, Verstappen, socials

Wolff reageert met knipoog op ADUO-regeling: "Blijkbaar hebben we die niet..."

Wolff, Verstappen, socials — Foto: © IMAGO

Wolff reageert met knipoog op ADUO-regeling: "Blijkbaar hebben we die niet..."

Jan Bolscher
Senior Editor en Formule 1-verslaggever
Geaccrediteerde sportjournalist, doet verslag vanuit de Formule 1-paddock sinds 2019

Toto Wolff heeft tijdens de persconferentie voor de teams in Barcelona met een knipoog gereageerd op het nieuws dat de Red Bull Ford-motor volgens de FIA over de sterkste verbrandingsmotor beschikt.

De FIA heeft recent het zogeheten Additional Development and Upgrade Opportunities-programma (ADUO) in het leven geroepen. Deze regeling moet ervoor zorgen dat de verschillen tussen de verschillende Formule 1-teams onder de nieuwe reglementen, minder groot worden. Teams met een verbrandingsmotor die volgens analyses van de FIA meer dan twee procent achter de beste verbrandingsmotor op de grid liggen, mogen één update aan de motor doorvoeren. Teams die meer dan vier procent achter de maatstaf liggen, mogen twee updates introduceren.

ADUO-regeling Formule 1

De algemene consensus was dat Mercedes over de beste verbrandingsmotor beschikte, aangezien de Zilverpijlen tot nu toe alle races dit seizoen gewonnen hebben. In Monaco maakte de FIA echter bekekend dat Red Bull Racing over de snelste verbrandingsmotor beschikt. Mercedes ligt daar meer dan twee procent achter, en mag dus een update doorvoeren. Ferrari, Audi en Honda liggen er meer dan vier procent achter, en mogen twee updates doorvoeren. Red Bull Racing begrijpt hier zelf weinig van en voert inmiddels gesprekken met de FIA.

Wolff reageert met een knipoog

Op de persconferentie in Barcelona werd Toto Wolff naar de uitslagen van de FIA gevraagd, maar de Mercedes-teambaas reageerde met een knipoog: "Flavio Briatore (topman Alpine, Alpine rijdt met een Mercedes-motor) belde en zei dat hij de beste motor wilde dit seizoen. Nu blijkt door ADUO dat we die niet hebben...", klinkt het tegenover onder andere GPFans.

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