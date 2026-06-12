Wolff reageert met knipoog op ADUO-regeling: "Blijkbaar hebben we die niet..."
Wolff reageert met knipoog op ADUO-regeling: "Blijkbaar hebben we die niet..."
Toto Wolff heeft tijdens de persconferentie voor de teams in Barcelona met een knipoog gereageerd op het nieuws dat de Red Bull Ford-motor volgens de FIA over de sterkste verbrandingsmotor beschikt.
De FIA heeft recent het zogeheten Additional Development and Upgrade Opportunities-programma (ADUO) in het leven geroepen. Deze regeling moet ervoor zorgen dat de verschillen tussen de verschillende Formule 1-teams onder de nieuwe reglementen, minder groot worden. Teams met een verbrandingsmotor die volgens analyses van de FIA meer dan twee procent achter de beste verbrandingsmotor op de grid liggen, mogen één update aan de motor doorvoeren. Teams die meer dan vier procent achter de maatstaf liggen, mogen twee updates introduceren.
ADUO-regeling Formule 1
De algemene consensus was dat Mercedes over de beste verbrandingsmotor beschikte, aangezien de Zilverpijlen tot nu toe alle races dit seizoen gewonnen hebben. In Monaco maakte de FIA echter bekekend dat Red Bull Racing over de snelste verbrandingsmotor beschikt. Mercedes ligt daar meer dan twee procent achter, en mag dus een update doorvoeren. Ferrari, Audi en Honda liggen er meer dan vier procent achter, en mogen twee updates doorvoeren. Red Bull Racing begrijpt hier zelf weinig van en voert inmiddels gesprekken met de FIA.
Wolff reageert met een knipoog
Op de persconferentie in Barcelona werd Toto Wolff naar de uitslagen van de FIA gevraagd, maar de Mercedes-teambaas reageerde met een knipoog: "Flavio Briatore (topman Alpine, Alpine rijdt met een Mercedes-motor) belde en zei dat hij de beste motor wilde dit seizoen. Nu blijkt door ADUO dat we die niet hebben...", klinkt het tegenover onder andere GPFans.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | Eerste vrije training GP Barcelona: Zeven rookies in actie, Russell snelste op softs
- 3 uur geleden
Ferrari zet aanval in op Mercedes met upgradepakket, ook nieuwe onderdelen voor Verstappen
- 3 uur geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Russell wist al maanden dat Red Bull beste motor zou hebben: "Zo is het afgesproken"
Stewards Nürburgring bevestigen diskwalificatie Red Bull-Lamborghini, plekje winst voor Verstappen
Russell klokt snelste tijd in Antonelli-loze training, Verstappen klokt vierde tijd
Ferrari zet aanval in op Mercedes met upgradepakket, ook nieuwe onderdelen voor Verstappen
Net binnen
Russell klokt snelste tijd in Antonelli-loze training, Verstappen klokt vierde tijd
- 2 uur geleden
FIA deelt nieuwe eindstand GP Monaco en aangepaste stand wereldkampioenschap F1
- 8 minuten geleden
- 1
Wolff reageert met knipoog op ADUO-regeling: "Blijkbaar hebben we die niet..."
- 29 minuten geleden
Red Bull wisselt power unit Verstappen, ook Audi, Haas en Cadillac grijpen in
- 55 minuten geleden
Verstappen grapt over crash tussen Mercedes-duo: "Zeg ik geen nee tegen"
- 1 uur geleden
Russell wist al maanden dat Red Bull beste motor zou hebben: "Zo is het afgesproken"
- 1 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni