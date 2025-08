Isack Hadjar moest de F1 Grand Prix van Hongarije uitrijden met pijn aan zijn vingers. De coureur van Red Bull-zusterteam Racing Bulls was niet tevreden met hoe het weekend was verlopen en een opmerkelijk moment met een grindbak hielp niet mee. De Fransman kwam één positie tekort voor een puntenfinish.

Beide Racing Bulls-bolides kwamen in Q3 terecht op de Hungaroring. Liam Lawson ving de wedstrijd aan als negende en wist Max Verstappen, die een rampzalige race meemaakte, voorbij te gaan voor de achtste positie. Met deze vier punten is de Nieuw-Zeelander dichter naar Hadjar gekropen in de tussenstand. De laatstgenoemde maakte vanaf P10 niet de beste start mee. Hij leek zich wel mooi te herstellen, totdat hij de Mercedes van Kimi Antonelli tegenkwam. Het lukte Hadjar niet om zijn mede-rookie in te halen en dus moest hij het doen met P11.

Artikel gaat verder onder video

Nét geen punt voor Hadjar

"Het begon eigenlijk gisteren al. We hadden vanaf een betere positie op de grid moeten beginnen", vertelde Hadjar tegenover Canal+. Hij was toen teleurgesteld met zijn tiende plaats. "We begonnen in het midden van het veld. [Ollie] Bearman haalde me in bij de start en blokkeerde me tijdens de gehele eerste stint., terwijl we veel meer snelheid hadden. Vervolgens heb ik mijn best gedaan om weer naar voren te komen. Eerlijk gezegd waren we echt rap en het was leuk om wat auto's in te kunnen halen. Een slechte race was het niet. Ik heb alles gegeven om te proberen langs Antonelli te komen, maar het was niet genoeg."

Hadjar na een spin in de laatste bocht tijdens Vrije Training 3

Hadjar kreeg grind tegen zijn hand en hoofd

In de openingsfase kreeg Hadjar in bocht 12 een soort grinddouche - een pijnlijk moment voor de Red Bull-junior. "Ik snap echt niet waarom daar grind ligt." Met een smalle strook grind wil de FIA voorkomen dat er daar op track limits gelet moet worden. "Ik had een auto [van Bearman] voor me rijden en die raakte het grind, waardoor het richting mij omhoog schoot. Het raakte mijn vingers en mijn hoofd en het bezeerde me op dat moment wel." Tijdens de Eifel Grand Prix van 2020 liep Romain Grosjean een flinke blauwe plek op van kiezelsteentjes die hard tegen zijn hand kwamen.

Gerelateerd