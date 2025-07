Liam Lawson sluit zich aan bij Racing Bulls-teamgenoot Isack Hadjar en liet weten dat ook hij het vertrek van Christian Horner niet aan zag komen. Hij complimenteert Laurent Mekies en verklaart waarom hij een goede leider is, en dus een logische keuze om Horner op te volgen bij Red Bull Racing.

Lang van zijn tijd bij Red Bull Racing kon Lawson niet genieten - hij werd na de eerste twee Grands Prix van 2025 teruggestuurd naar Racing Bulls en vervangen door Yuki Tsunoda. Hij heeft daarom niet lang geracet met Horner als zijn teambaas. Toch heeft hij wel even contact gezocht met de Brit. De Grand Prix van België is de eerste race voor de energiedrankfabrikant met Mekies als teambaas. Alan Permane was de sportief directeur van Racing Bulls, maar hij vervangt Mekies bij het zusterteam.

Mekies was een echte leider

"Ik denk niet dat we echt iets kwijt zijn geraakt door het feit dat Alan de taken van Laurent overneemt", begon Lawson tegenover onder andere GPFans. "Maar wat Laurent altijd goed heeft gedaan, is echt de leiding te nemen over het team. Met iedereen om hem heen lag de motivatie heel hoog. Daar was hij altijd goed in. Hij werkte zelf ook heel hard. Elk raceweekend is hij hier al op de donderdag. Hij is normaal gesproken een van de eerste mensen om op het circuit te arriveren. Om dat aan iedereen in het team te laten zien, is heel belangrijk."

Appcontact met Horner

"Het is niet iets wat we hadden verwacht", vertelde de Nieuw-Zeelander over het vertrek van Horner. Hij kwam er pas achter, toen de media het nieuws uitbracht. "Dingen veranderen nou eenmaal in de Formule 1 en, ja, het kwam als een verrassing, maar voor mezelf verandert er niet veel." Hij vindt het moeilijk om te beschrijven wat het verschil is tussen Horner en Mekies. "Ik was bij Red Bull voor twee races, dus ik heb niet veel samengewerkt met Red Bull." Lawson heeft na het ontslag wel contact gehad met Horner. "We hebben elkaar kort geappt."

