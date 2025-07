Max Verstappen is met een voorwaarde gekomen om in de Formule 1 en bij Red Bull Racing te blijven. Hij wil dat hij plezier kan blijven maken, maar dat plezier is er alleen als hij niet terugzakt naar het middenveld. De viervoudig wereldkampioen wil kans blijven maken op overwinningen.

Er wordt de laatste weken steeds meer gesproken over de toekomst van Verstappen. Blijft hij bij Red Bull Racing, ondanks dat ze nu vierde liggen in het constructeurskampioenschap en hij daar steeds minder ertoe in staat is om de McLarens bij te houden? Of verhuist hij naar Mercedes, waar de kans op een competitieve auto voor de nieuwe technische reglementen van 2026 groter lijkt? Een derde optie is natuurlijk dat hij simpelweg stopt met de Formule 1. Verstappen heeft al vaker aangegeven dat hij ooit wil deelnemen aan andere kampioenschappen, voornamelijk in de GT3-racerij. Hij legt uit wat hem ertoe zou drijven om de Formule 1 te verlaten.

Geld niet het belangrijkst voor Verstappen

"Mensen blijven soms langer rondhangen om misschien meer geld te verdienen", begon Verstappen tegenover The Athletic. Geld is voor de Nederlander echter geen prioriteit. "Uiteindelijk is dat niet het belangrijkst. Wat belangrijk is, is dat je hier bent, omdat je de honger hebt om te winnen. Sommigen komen hier om het beste uit de auto te halen, omdat ze geen auto hebben om mee te kunnen winnen. Maar daarom denk ik: zolang ik dat kan doen, terwijl ik met mensen werk die er plezier in hebben, dan rij ik wel. Wanneer ik stop, weet ik niet. Wanneer ik 32 ben? 35 of 36? Ik weet het niet, het is onmogelijk om te weten."

Verstappen wil niet in het middenveld racen

Dat plezier heeft Verstappen nu nog wel. "Ik heb het goed genoeg naar mijn zin, ja. Sommige stukjes zijn niet zo leuk, maar het allerbelangrijkste is dat ik geniet van met de auto rijden." Waar hij ook plezier uit haalt, is "met ongelooflijk getalenteerde en slimme mensen binnen het team werken, mezelf pushen in de auto om het beste eruit te slepen, en natuurlijk de rivaliteit met de andere coureurs. Uiteindelijk draait het om winnen." Hij waarschuwt Red Bull echter dat als de Grand Prix-zeges ophouden, dan houdt hij er zelf ook mee op, want dan vindt hij er niks meer aan. "Als je geen kans meer maakt om te winnen en ik moet in het middenveld rondrijden, natuurlijk verdwijnt het plezier dan heel snel."

