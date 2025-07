Max Verstappen kijkt uit naar de aankomende F1 Grand Prix van België. Het zal zijn eerste wedstrijd voor Red Bull Racing zijn sinds het team onder leiding staat van Laurent Mekies. De Fransman is de opvolger van voormalig CEO en teambaas Christian Horner.

De tweede helft van het Formule 1-seizoen 2025 staat voor de deur. Het Circuit de Spa-Francorchamps is gastheer van de dertiende ronde en het zal een sprintweekend zijn. Er wordt dus een extra, verkorte race op de zaterdag verreden. Ondanks een tegenvallende vijfde plek tijdens de Britse Grand Prix, put hij hoop uit het feit dat hij de pole position kon pakken. Ondertussen is Mekies de nieuwe teambaas geworden van Red Bull na het ontslag van Horner. Verstappen kijkt uit om nauw met hem samen te werken.

Favoriete circuit

"Spa is een klassieker en het is altijd mijn favoriete circuit op de kalender geweest", begon Verstappen. "Het is echt een old-school circuit waar je alles perfect moet doen om een goed rondje neer te zetten. Ik kan genieten van de snelle bochten zoals Eau Rouge, en de lay-out is anders dan op andere circuits met hoogteverschillen, waardoor het een uitdagende baan is om op te rijden. We zeggen niet onze beste prestatie neer op Silverstone, maar het was een veelbelovende stap om de pole te kunnen pakken in de kwalificatie."

Tijd doorgebracht in de fabriek

Verstappen was tussen de Grands Prix op Silverstone en in België afgereisd naar het Milton Keynes om aan de slag te gaan op de campus van Red Bull. "Ik was vorige week in de fabriek om tijd door te brengen in de simulator met het team." Er werden door andere bronnen gespeculeerd over waarom hij terug naar Engeland was gevlogen, maar dat had dus niet iets met Horner te maken. "En ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met Laurent. Er is altijd een boel support in België van de Orange Army en het is als een tweede thuisrace voor mij. Ik zal dan ook weer de Orange Lion-helm dragen, net als mijn speciale pet en laarzen."

