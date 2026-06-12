Fernando Alonso ging tijdens de tweede vrije training in Barcelona net iets te ver over de witte lijn bij het uitrijden van de pitstraat. De FIA heeft het moment inmiddels onderzocht en komt met een uitslag voor de tweevoudig wereldkampioen.

Aston Martin heeft voorlopig ook in Spanje nog een flinke achterstand goed te maken. Adrian Newey verklapte in Monaco dat er nieuwe onderdelen aankomen en dat deze hoogstwaarschijnlijk nog vóór de zomerstop gemonteerd kunnen worden. Desondanks is er ook een achterstand qua vermogen, waarmee Honda nog altijd aan de slag moet.

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FIA deelt waarschuwing uit

Voor Alonso was de overschrijding van de witte lijn tijdens VT2 aan de orde. De Spanjaard moest echter om Isack Hadjar heen, die voor hem reed en dat beduidend langzamer deed. De stewards hebben dat ook gezien en hoewel zij erkennen dat Alonso de witte lijn heeft overschreden, komt de FIA met een waarschuwing voor de Spanjaard in zijn thuisweekend.

Alonso komt weg met een waarschuwing. pic.twitter.com/KmuVLh9Po3 — GPFans NL (@GPFansNL) June 12, 2026

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