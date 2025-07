Alexander Albon zag het ontslag van Christian Horner niet aankomen. De CEO en teambaas werd na de Britse Grand Prix van de Formule 1 uit zijn rol bij Red Bull Racing gezet en wordt opgevolgd door Laurent Mekies. Albon legt het talent van Horner uit en hoe het Red Bull succes bracht.

Albon maakte in 2019 zijn debuut in de koningsklasse bij zusterteam Toro Rosso. Halverwege het seizoen kreeg hij al de promotie richting Red Bull Racing naast Max Verstappen. Pierre Gasly, als opvolger van Daniel Ricciardo, stelde namelijk flink teleur. Albon kwam veel vaker in de punten terecht en mocht voor 2020 blijven. Hij scoorde dat jaar twee podiums, een keer op Mugello en een keer in Bahrein. Daarna moest hij plaatsmaken voor Sergio Pérez en werd hij de test- en reservecoureur van Red Bull. Horner was al sinds 2005 de topman van het team en dus maakte Albon de Brit van dichtbij mee.

Albon verklaart wat Horner succesvol maakte

Het vertrek van Horner kwam als een verrassing voor Albon. "Ja, ik was wel [verrast], ja", begon de in Londen geboren Thai tegenover onder andere GPFans op de mediadag in Francorchamps. "Het is iemand die mij veel heeft geholpen in mijn Formule 1-carrière. Natuurlijk zat hij al heel lang in de sport met een heleboel succes. Je zou kunnen zeggen dat hij degene is geweest, die dat team heeft opgebouwd. Dus dat hij nu is vertrokken... Zoiets zie je niet vaak."

Albon vervolgde: "Ik voegde me redelijk laat in het Horner-tijdperk bij het team. Hij bracht iedereen bij elkaar. Er waren een boel mensen die al lang bij Red Bull zaten, en die zijn er vandaag de dag nog steeds. Hij had er talent voor om de juiste mensen te vinden en er een mooie groep van te maken die heel snel op problemen kon duiken. Ik denk deels dat dat hem succesvol maakte."

