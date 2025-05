Liam Lawson spreekt Horner tegen en speelt open kaart: 'Dat is niet mijn verhaal...'

Liam Lawson rijdt sinds kort weer voor Racing Bulls, nadat zijn avontuur bij Red Bull al na twee races stopte. Yuki Tsunoda mocht in zijn plaats naast Max Verstappen het Red Bull-stoeltje overnemen, maar die heeft het daar flink moeilijk. Toch betekent dat volgens Lawson niets voor zijn eigen situatie.

Afgelopen race in Monaco liet het verschil goed zien: Tsunoda eindigde daar als 17e, met maar liefst twee ronden achterstand, terwijl Lawson in de punten finishte met een mooie achtste plaats. Bij Racing Bulls deed dus Lawson het knap in Monaco. Door slim te rijden hield hij andere coureurs op, zodat zijn teamgenoot Isack Hadjar twee keer kon pitten zonder plekken te verliezen. Dat leverde het team dubbele punten op: Hadjar werd zelfs zesde, zijn beste resultaat tot nu toe.

Artikel gaat verder onder video

Toch verandert dat voor Lawson weinig. “Aan het eind van de dag verandert het eigenlijk niets voor mij, want ik heb nooit echt de kans gekregen om te laten zien wat ik in een Red Bull kan”, vertelt hij aan journalisten in Barcelona. “Het verandert niet veel. Als een ander moeite heeft met die auto, heeft dat verder geen invloed op mij. Het maakt het voor mij natuurlijk niet beter. Dus ik focus me gewoon op zo goed mogelijk rijden in de auto waarin ik nu zit, en dat is wat ik nu doe.”

Zelfvertrouwen? Niks mee opgeschoten!

Toch zegt Lawson dat deze punten zijn zelfvertrouwen niet extra hebben vergroot: “Eerlijk gezegd is mijn zelfvertrouwen sinds vorig jaar niet veranderd. Dat veranderde niet bij Red Bull en het veranderde ook niet in de eerste paar races in de RB-auto. Het is fijn om punten te scoren in Monaco. Misschien lijkt het alsof dat me veel zelfvertrouwen heeft gegeven, maar voor mij is dat niet veranderd.”

Lawson spreekt verhalen tegen

Red Bull-adviseur Helmut Marko en teambaas Christian Horner hebben eerder gezegd dat een gebrek aan zelfvertrouwen Lawson soms in de weg staat, omdat de RB21 bekendstaat als een lastige auto. Lawson is het daar niet mee eens: “Dat is niet mijn verhaal.”

Gerelateerd