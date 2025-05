Liam Lawson kent een bijzonder Formule 1-seizoen. Waar het begon met een droom om voor Red Bull Racing te racen, eindigt het nu in een nachtmerrie bij Racing Bulls, waar hij momenteel op nul punten staat. Voormalig F1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat het cruciale weken zijn voor de rookie.

Na slechts twee Grands Prix was de strijd al voorbij: Red Bull besloot de rookie te vervangen door de Japanner Yuki Tsunoda, waardoor Lawson zijn seizoen moest afmaken bij het opleidingsteam. Hier vecht hij nu tegen de concurrentie van Isack Hadjar. Waar Lawson dit seizoen nog geen punten wist te behalen, heeft zijn teamgenoot er al vijf binnengehaald. Waar ligt de rode draad voor de coureur uit Nieuw-Zeeland? Montoya denkt dat het halverwege dit seizoen al einde verhaal kan zijn.

Rijderswissel aanstaande?

“Ik zal je de waarheid vertellen. Als Liam zich niet verbetert, zou het me niet verbazen als ze [Arvid, red.] Lindblad op een gegeven moment inzetten. Echt niet. Het zou me geen beetje verbazen", zegt Montoya tegen AS. Lindblad wordt gezien als aanstormend talent op 17-jarige leeftijd. “De situatie bij Red Bull was ingewikkeld en ik denk dat dat hem behoorlijk geraakt heeft. Hij heeft veel psychologische ondersteuning nodig na zo’n klap", aldus Montoya. "Als hij zich niet snel herpakt, zal Red Bull echt verder gaan kijken, want zo werken ze daar."

Marko is lovend over talent

Helmut Marko, adviseur van Red Bull, heeft lovende woorden over Lindblad: “We zoeken niet naar een nieuwe Max, maar naar een nieuwe kampioen, en volgens mij ziet Arvid Lindblad er heel veelbelovend uit", vertelt Marko in de Inside Line F1-podcast. "Als hij een heel goed seizoen heeft in de Formule 2, kan hij in 2026 met voldoende ervaring de Formule 1 in. Misschien."

